Comgás: veja como renegociar dívidas com até 50% de desconto

Consumidores com contas atrasadas há mais de um ano podem renegociar suas dívidas com a Comgás, empresa fornecedora de gás encanado, com descontos progressivos até 50% de desconto. A oferta começou na terça-feira, 3 de novembro, como uma nova medida para que os clientes resolvam suas dívidas com a empresa. O serviço vai até dia 30 de novembro, através do site do Saldão de Dívida Comgás, para clientes residenciais e comerciais.

Descontos progressivos

Dessa forma, os descontos em decorrência do tempo de dívida. Dessa forma, conforme mais tempo que uma conta estiver atrasada, maior será o desconto. Em suma, a cada ano de atraso são 10% de desconto ofertados. Portanto:

1 a 2 anos: 10%

2 a 3 anos: 20%

3 a 4 anos: 30%

4 a 5 anos: 40%

Acima de 5 anos: 50%

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Por fim, vale lembrar quem não é elegível ao Saldão da Dívida:

Clientes dos segmentos Industrial e GNV;

Cliente com faturas parceladas a vencer;

Clientes somente com dívidas abaixo de 1 ano.

De acordo com a chefe de mercado da Comgás, Maria Fernanda de Paoli, não há nenhuma multa e nem juro adicional. “Percebemos que o consumidor tem necessidades específicas em relação ao contexto atual, sendo uma delas manter o orçamento em dia e ao mesmo tempo garantir o fornecimento de gás, já que ele está passando mais tempo em casa”, disse a chefe de mercado, em nota divulgada à imprensa.

Como renegociar dívidas da Comgás?

Para os clientes interessados em renegociar suas dívidas com a Comgás, a companhia criou um site exclusivo. Ao acessá-lo, o cliente deve ter em mãos o CPF e o código de usuário. O passo a passo:

Acesse o site e digite o seu código de usuário; Informe CPF, e-mail e telefone; Confira as dívidas em aberto. O percentual de desconto será aplicado sobre cada uma das dívidas em aberto; Conclua a solicitação, aceitando os termos de condições.

Assim, você receberá o boleto em até três dias úteis após a conclusão da solicitação. Após realizar o pagamento do boleto, a renegociação estará concluída.

Leia também:

2ª via da conta de gás da Comgás: passo a passo para emitir