Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo (2/8)

Confira o resultado da Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Loteria Federal deste domingo (2/8)

Os apostadores acompanham neste domingo, 2 de agosto de 2026, os resultados das principais loterias da Caixa Econômica Federal. A rodada reúne os sorteios da Lotofácil 3751, Quina 7081, Loteria Federal 6088, Mega-Sena 3839, Timemania 2423, Dia de Sorte 1261 e +Milionária 377, que passaram a ser realizados aos domingos após a alteração no calendário promovida pela Caixa.

Os números serão atualizados pelo jornal DCI assim que a Caixa divulgar os resultados oficiais. As dezenas publicadas abaixo estarão organizadas em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que saíram no sorteio. No caso da Loteria Federal, a conferência deve ser feita pelo número do bilhete.

Resultado da Lotofácil 3751

O concurso 3751 da Lotofácil será sorteado neste domingo, 2 de agosto. O prêmio estimado é de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas.

Números da Lotofácil 3751: 01-02-04-07-08-09-11-12-16-17-18-19-21-23-24

Resultado da Quina 7081

A Quina 7081 também será sorteada neste domingo e tem prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Números da Quina 7081: 14-22-28-40-45

Resultado da Loteria Federal 6088

A Loteria Federal 6088 integra a rodada de sorteios deste domingo. Diferentemente das demais modalidades, a premiação é definida pelos números dos bilhetes emitidos pela Caixa.

1º Prêmio de R$ 500 mil: 43770

2º Prêmio de R$ 35 mil: 84465

3º Prêmio de R$ 30 mil: 03867

4º Prêmio de R$ 25 mil: 23192

5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 86301

Na Loteria Federal, o apostador deve conferir o número impresso no bilhete. Também podem existir premiações derivadas, como aproximações, centenas, dezenas e unidades, conforme o regulamento da modalidade.

Resultado da Mega-Sena 3839

A Mega-Sena 3839 será sorteada neste domingo, 2 de agosto, com prêmio estimado em R$ 100 milhões. Para conquistar a bolada principal, é necessário acertar as seis dezenas.

Números da Mega-Sena 3839: 14-16-21-39-53-58

Resultado da Timemania 2423

A Timemania 2423 sorteia sete dezenas e um Time do Coração. O prêmio estimado é de R$ 6 milhões para quem acertar os sete números.

Números da Timemania 2423: 08-25-26-28-50-77-80 | Time do Coração: aguarde atualização

Resultado do Dia de Sorte 1261

O Dia de Sorte 1261 sorteia sete números e um Mês da Sorte. O prêmio estimado é de R$ 800 mil.

Números do Dia de Sorte 1261: aguarde atualização | Mês da Sorte: Tombense-MG

Resultado da +Milionária 377

A +Milionária 377 também será sorteada neste domingo. O prêmio estimado está acumulado em R$ 79 milhões para quem acertar a combinação principal.

Números da +Milionária 377: aguarde atualização

Trevos: aguarde atualização

Para conferir se ganhou, o apostador deve comparar os números do bilhete com os resultados oficiais divulgados pela Caixa Econômica Federal após a realização dos sorteios. Também é possível consultar a premiação por faixa e verificar o valor pago para cada categoria de acertos.