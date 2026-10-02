Dupla Sena

Dupla Sena 3016 e resultado hoje: sorteio de sexta-feira (2/10)

Premiação está acumulada nesta sexta

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Dupla Sena concurso 3016 DCI
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O resultado da Dupla Sena 3016 será divulgado nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2026, em São Paulo. O concurso tem duas faixas de dezenas sorteadas e pode pagar prêmio de R$ 6,5 milhões aos apostadores que acertarem os seis números no primeiro ou no segundo sorteio.

Resultado da Dupla Sena concurso 3016

1º Sorteio: 10-15-28-39-44-50

2º Sorteio:

Para ganhar algum prêmio, além da quantia principal da loteria, é preciso marcar no mínimo três números em pelo menos um dos sorteios.

Existem quatro faixas de premiação para cada um dos sorteios do mesmo concurso da Dupla Sena, mas a quantia principal vai para a primeira faixa do primeiro sorteio. Cada sorteio possui quatro faixas de premiação e cada uma recebe uma porcentagem de valor para dividir entre os ganhadores.

A Caixa define o valor final de premiação após o rateio entre as apostas acertadoras do resultado da Dupla Sena 3015. Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa do primeiro sorteio.

Contudo, ainda ficam  acumulados 16% do prêmio bruto para a primeira faixa do primeiro sorteio do próximo concurso especial de Páscoa da modalidade.

A chance de acertar o resultado da Dupla Sena com a aposta simples é de uma em 15.890.700. Essa probabilidade vale tanto para o primeiro sorteio, quanto para o segundo já que os dois têm a mesma quantidade de dezenas.

Porém, se o jogo for de 15 números, essa chance vai para uma em 3.174. Então nesse caso, a probabilidade também vale para o segundo sorteio da modalidade.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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