Aposta do Paraná faturou R$ 500 mil no resultado da Loteria Federal 5531

O bilhete 002317, da unidade lotérica Galo de Ouro, em São Pedro do Ivaí, no Paraná, faturou R$ 500 mil no resultado da Loteria Federal 5531. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, dia 09 de janeiro. Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Resultado da Loteria Federal 5531

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 002317 LOTERICA GALO DE OURO SAO PEDRO DO IVAI/PR R$ 500.000,00 2 º 002531 FIC RICO CAIEIRAS/SP R$ 27.000,00 3 º 011870 LOTERICA 33 PAULO DE FARIA/SP R$ 24.000,00 4 º 003024 BELA SORTE LOTERIAS PIEDADE/SP R$ 19.000,00 5 º 064798 SORTE REAL LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

Leia mais informações sobre o resultado da Loteria Federal 5531 por aqui.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5531, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5532, será realizado no dia 23 de janeiro de 2021, às 19h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.