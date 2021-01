Resultado da Loteria Federal 5531 (20/01/2021); confira os números

O resultado da Loteria Federal 5531, que pode pagar R$ 500 mil no prêmio principal, será divulgado a partir das 19h desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5531

Você pode conferir o resultado da Loteria Federal 5531 completo após o sorteio. Os números dos bilhetes premiados aparecerão aqui assim que a Caixa divulgar em seu site oficial. Fique ligado e não deixe de conferir a sua aposta.

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Loteria Federal 5531, há duas opções.

Caso o prêmio seja menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Entretanto, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da Loteria Federal 5530:

1º PRÊMIO 074610 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 034111 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 054014 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 052041 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 062427 R$ 12.227,00.

Resultado da Loteria Federal 5529:

1º PRÊMIO 096148 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 088596 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 057538 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 057810 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 002927 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5528:

1º PRÊMIO 054267 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 017291 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 033665 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 045509 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 036040 R$ 18.329,00.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.