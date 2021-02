Loteria Federal 5535: aposta única do RS leva prêmio de R$ 500 mil

A Loteria Federal 5535 desta quarta-feira (03) pagou R$ 500 mil para uma aposta de Santa Maria (RS) . Além do prêmio principal, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Resultado da Loteria Federal 5535

A Loteria Federal de hoje pagou R$ 500 mil na faixa principal para uma aposta de Santa Maria (RS), o bilhete premiado foi 093918.

Já na segunda faixa, o bilhete 068251, de Capivari (SP), levou R$ 27.000. Na terceira faixa do sorteio, o bilhete 033300, de Passos (MG), levou R$ 24.000. Em seguida, na quarta faixa, o bilhete 075121, de Presidente Prudente (SP), faturou R$ 19.000,00. A última faixa do sorteio saiu para o bilhete 067674 de São Paulo capital, o prêmio foi de R$ 18.329.

A lista com o rateio completo de apostas premiadas na Loteria Federal de hoje pode ser visualizada em Loterias Caixa.

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 093918 EDSON SANTA MARIA/RS R$ 500.000,00 2 º 068251 CORINGA LOTERIAS CAPIVARI/SP R$ 27.000,00 3 º 033300 LOTERICA NSA SRA DA PENHA PASSOS/MG R$ 24.000,00 4 º 075121 LOTERICA SONHO DOURADO PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 19.000,00 5 º 067674 LOTERICA RAPOSO DA SORTE SAO PAULO/SP R$ 18.329,00

Como receber o prêmio

Caso tenha sido você o apostador sortudo que faturou algum prêmio na Loteria Federal de hoje, o resgate do prêmio é bem simples. Segundo a CAIXA, todos os prêmios das Loterias nos valores brutos acima de R$ 1.903,98 só podem ser movimentados nas agências do banco.

Caso o seu prêmio seja no valor menor que este, basta ir até uma unidade lotérica para resgatar.

É necessário apresentar os documentos pessoais e o bilhete premiado no prazo de até 90 dias.

Ficou com alguma dúvida? Confira as nossas dicas de como resgatar os prêmios das Loterias Caixa clicando aqui.

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5536, será no dia 06 de fevereiro. Os sorteios começam sempre às 19h nas quartas-feiras e sábados. O prêmio principal da modalidade, sorteado em todos os concursos, é de R$ 500 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

Para concorrer na Loteria Federal é preciso comprar um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números. O valor de uma fração é R$ 4.