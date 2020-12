Como funciona o resgate de prêmio nas Loterias Caixa?

Apostadores de todo o Brasil sonham em ganhar algum prêmio nas Loterias Caixa. Contudo, uma parcela desse público ainda não sabe como sacar a bolada após acertar as dezenas premiadas de alguma das modalidades lotéricas.

Para resgatar o prêmio das Loterias Caixa é mais fácil do que parece. Os apostadores sortudos têm duas formas de sacar os valores: nas casas lotéricas ou agências da Caixa.

É preciso estar atento ao valor do prêmio para saber aonde resgatar o valor. Os prêmios com valor bruto de até R$ 1.903,98 podem ser recebidos diretamente nas lotéricas de todo o país. Do contrário, se o valor for superior, o prêmio só pode ser recebido nas agências da Caixa.

Já os valores acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dias a partir de sua apresentação em uma agência da Caixa.

Quais são os documentos para receber o prêmio das Loterias?

Segundo a Caixa, para resgatar o prêmio das Loterias Caixa, é necessário apresentar somente RG e CPF. Além disso, é necessário apresentar também o bilhete de aposta premiado.

Como receber os prêmios das apostas feitas pela internet?

Para receber os prêmios de apostas feitas por meio do portal Loterias Online ou pelo aplicativo Loterias Caixa a lógica é a mesma descrita anteriormente. Além das opções de lotéricas e agências da Caixa, os apostadores podem ainda optar por receber o prêmio pelo Mercado Pago.

Se o apostador optar por receber a premiação em uma lotérica, é necessário apresentar o comprovante impresso da aposta, que possui um código de barras. Além disso, é necessário informar também o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no portal Loterias Caixa, com prazo de validade de 24 horas.

O apostador pode ainda gerar um QR Code no portal Loterias Caixa para receber as apostas premiadas. O QR Code possui validade de 60 minutos, a leitura pode ser feita em qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.

Caso o prêmio só possa ser recebido em uma agência da Caixa, o apostador precisa acessar a aposta premiada no portal Loterias Caixa e selecionar a opção “Agência” como o local de pagamento. Feito isso, basta imprimir o comprovante de aposta e comparecer a qualquer do banco. Lembre-se de levar o documento de identificação pessoal.

