Loteria Federal tem prêmio de R$500 mil neste sábado (27/02)

A loteria Federal concurso 5542 sorteia neste sábado (27) o prêmio de R$500 mil . Para concorrer, é preciso comprar o bilhete nas casas lotéricas ou com um ambulante lotérico credenciado até as 18h. O sorteio será realizado às 19h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Loteria Federal concurso 5542

Para concorrer na loteria Federal concurso 5542, os apostadores podem comprar um bilhete inteiro, que sai por R$ 40, ou frações dele, de R$ 4 cada. Cada bilhete tem 10 frações e, portanto, podem ser compradas na quantidade que estiver disponível na lotérica ou com o vendedor.

Mas, é importante saber que, se o jogador for premiado em um dos cinco sorteios principais, vai receber o valor de acordo com a quantidade de frações adquiridas. Ou seja, se tiver apenas uma, receberá um décimo do prêmio e assim por diante.

Como saber se o bilhete da loteria Federal está premiado?

Para saber se o bilhete da loteria Federal está premiado, primeiro o apostador precisa conferir se a combinação numérica está igual a alguma dos cinco sorteios principais realizado no concurso. São esses sorteios que entregam os maiores prêmios. Mas se esse não for o caso, existem outras diversas possibilidades de faturar na modalidade. São elas:

Acertando a unidade do primeiro prêmio;

Marcando a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

Cravando o número final de umas das três dezenas anteriores ou posteriores do bilhete sorteado para o primeiro prêmio;

Quais os dias de sorteio da loteria Federal?

A loteria Federal realiza dois concursos por semana, sempre no mesmo horário, às 19h. Os sorteios são feitos de quarta-feira e sábado. Esta é a única modalidade quem o evento gravado e não ao vivo. Os vídeos revelando as dezenas da sorte são disponibilizados no canal Caixa do Youtube.

Quais são os prêmios da loteria Federal?

A loteria Federal tem diversos prêmios, sendo os principais dos concursos regulares de: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil. O primeiro sorteio entregar o maior valor, o segundo sorteio entrega o segundo maior e os demais seguem nessa mesma ordem.

Porém, nas faixas acertos por aproximação, os prêmios são R$ 40 a R$ 3 mil. É importante lembrar que esses prêmios são para o bilhete completo e não a fração.

Já nos concursos especiais, como a Milionária Federal, os prêmios principais mudam o valor: 1º sorteio, R$ 1,3 milhão; 2º sorteio, R$ 15,5 mil; 3º sorteio, R$ 14; 4º sorteio, R$ 13 mil; e 5º sorteio, R$ 12,2 mil.

Qual é a chance de ganhar na loteria Federal?

A chance está relacionada à quantidade de bilhetes emitidos em cada sorteio da loteria Federal. A probabilidade de uma pessoa ganhar o maior prêmio nos concursos regulares é de uma em 100 mil. Na milionária Federal, a chance aumenta para uma em 90 mil. Nos prêmios derivados dos principais, a probabilidade é de uma em 4,78, de acordo com as Loterias Caixa.