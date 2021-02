Resultado da Loteria Federal 5541; veja os bilhetes ganhadores (24/2)

O resultado da Loteria Federal 5541 pode pagar R$ 500 mil na faixa principal desta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. O sorteio ocorre a partir das 19 horas no espaço Loterias Caixa.

Para levar a bolada, o apostador deve ter o bilhete com os mesmos números sorteados. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 5541

Confira a seguir a lista com os bilhetes premiados no resultado da Loteria Federal 5541.

1 º – 006475 – BILHETE NÃO COMERCIALIZADO – SAO PAULO/SP – R$ 500.000,00

2 º – 051863 – MOOCA – LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME – SAO PAULO/SP – R$ 27.000,00

3 º – 076641 – LOTERICA DUQUE DE CAXIAS – OURINHOS/SP – R$ 24.000,00

4 º – 034007 – LOTCA ANDREENSE LTDA – SANTO ANDRE/SP- R$ 19.000,00

5 º – 032456 – CENTRO LOTERICO – CATANDUVA/SP – R$ 18.329,00

Todos os resultados da Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal 5540:

1º PRÊMIO 035090 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 023696 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 015455 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 036750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 030104 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5539:

1º PRÊMIO 054010 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 025355 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 061972 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 007607 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 014331 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5538:

1º PRÊMIO 067813 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 016441 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 056169 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 070359 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 012523 R$ 12.227,00.

Resultado da Loteria Federal 5537:

1º PRÊMIO 034101 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 015179 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 005023 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 038750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 055186 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5536:

1º PRÊMIO 089316 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 036296 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 017306 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080233 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 022214 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5535:

1º PRÊMIO 093918 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 068251 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 033300 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 075121 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 067674 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5534:

1º PRÊMIO 017619 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051445 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011193 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 086477 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 086819 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5533:

1º PRÊMIO 009077 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 031886 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 025334 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 076074 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 075074 R$ 18.329,00.

Resultado da Loteria Federal 5532:

1º PRÊMIO 031131 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 053181 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 044617 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080145 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 078160 R$ 18.329,00.

Para conferir os resultados de outros sorteios da Loteria Federal clique aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.

Quando tem sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios da Loteria Federal são sempre às quartas-feiras e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil. Mensalmente, é possível concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal com a Milionária Federal.