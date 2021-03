Loteria Federal tem prêmio de R$ 500 mil nesta quarta (03/03)

Nesta quarta-feira, dia 03 de março, a loteria Federal entrega o prêmio de meio milhão de reais para o jogador que tiver o bilhete premiado do concurso 5543. Para participar, os apostadores podem comprar o bilhete em casas lotéricas ou com vendedor ambulante até às 18h (horário de Brasília).

Como funciona a loteria Federal?

Na loteria Federal são sorteados cinco combinações de números que forma um bilhete cada. O bilhete é divido em 10 frações e cada uma sai por R$ 4.

O apostador pode comprar desde uma fração até as 10 frações totalizando R$ 40. Se o bilhete for contemplado no sorteio, o jogador receberá o prêmio de acordo com a quantidade de frações adquiridas.

Dessa forma, a pessoa pode receber um décimo do prêmio da loteria Federal ou até inteiro, se tiver comprado o bilhete.

Quais são os prêmios da loteria Federal?

Os prêmios da loteria Federal variam dependendo da ordem em foi sorteado. Por exemplo, o primeiro bilhete sorteado ganha o prêmio máximo, geralmente de R$ 500 mil.

O bilhete do segundo sorteio ganha um valor menor, o do terceiro menor que do segundo, e, assim, sucessivamente. Os prêmios são os seguintes:

1º bilhete – R$ 500 mil

2 º bilhete – R$ 27 mil

3º bilhete – R$ 24 mil

4º bilhete – R$ 19 mil

5º bilhete – R$ 18,329 mil

Além disso, existem os prêmios derivados para quem acerta: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; bilhetes com números que tenham a dezena final a umas das 3 anteriores ou posteriores à do número sorteado para o 1º prêmio; e a unidade do primeiro prêmio.

Contudo, uma vez por mês, a loteria Federal sorteia a Milionária Federal – em dezembro chamada de Federal de Natal – que entrega o prêmio de R$ 1,350 milhão.

Que horas começa o sorteio da Federal de hoje?

Os sorteios da loteria Federal começam sempre às 19h, realizados, assim, às quartas-feiras e sábados. Quem quiser acompanhar, pode assistir a transmissão ao vivo do resultado na página Loterias Caixa do Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Os globo das sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

Qual é a chance de acertar a loteria Federal?

A chance de acertar o resultado da loteria Federal e ganhar o prêmio máximo é de uma em 100 mil. Já, para os prêmios derivados, a probabilidade é de, assim, uma em 4,78.