Resultado da loteria Federal 5542: bilhetes de sábado (27/02)

Os apostadores podem conferir o resultado da Loteria Federal 5542, que sorteia o prêmio de R$ 500 mil, a partir das 19h deste sábado (27). Para levar a bolada, é preciso ter o bilhete com os mesmos números sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números dos bilhetes premiados no resultado da loteria Federal deste sábado são:

O prêmio da loteria Federal pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78,. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado da loteria Federal 5541:

1º PRÊMIO 006475 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051863 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 076641 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 034007 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 032456 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5540:

1º PRÊMIO 035090 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 023696 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 015455 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 036750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 030104 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5539:

1º PRÊMIO 054010 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 025355 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 061972 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 007607 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 014331 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5538:

1º PRÊMIO 067813 R$ 1.350.000,00;

2º PRÊMIO 016441 R$ 15.500,00;

3º PRÊMIO 056169 R$ 14.000,00;

4º PRÊMIO 070359 R$ 13.000,00;

5º PRÊMIO 012523 R$ 12.227,00.

Resultado da Federal 5537:

1º PRÊMIO 034101 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 015179 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 005023 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 038750 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 055186 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5536:

1º PRÊMIO 089316 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 036296 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 017306 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080233 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 022214 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5535:

1º PRÊMIO 093918 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 068251 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 033300 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 075121 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 067674 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5534:

1º PRÊMIO 017619 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 051445 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 011193 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 086477 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 086819 R$ 18.329,00.

Resultado da Federal 5533:

1º PRÊMIO 009077 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 031886 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 025334 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 076074 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 075074 R$ 18.329,00.

Resultado da loteria Federal 5532:

1º PRÊMIO 031131 R$ 500.000,00;

2º PRÊMIO 053181 R$ 27.000,00;

3º PRÊMIO 044617 R$ 24.000,00;

4º PRÊMIO 080145 R$ 19.000,00;

5º PRÊMIO 078160 R$ 18.329,00.

Além disso, você pode conferir os resultados de outros sorteios por aqui.

As gravações do sorteio podem ser assistidas no perfil da Caixa no Youtube.