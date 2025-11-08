Loteria Federal

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal de sábado (08/11/25)

Sorteio vai começar mais tarde

Escrito por Anny Malagolini
Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal DCI

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 6016, mas quem apostou terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Loteria Federal será mais tarde a partir deste sábado, 8 de novembro.

Horário do resultado da Loteria Federal 6016 hoje

O sorteio da Loteria Federal de hoje, 8, vai sair às 20h (de Brasília). A partir de agora, o sorteio será realizado uma hora mais tarde.

Premiação da Loteria

Os prêmios da loteria Federal 6016 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil. Diferentemente de outras loterias, na Federal o jogador não escolhe números. Para participar, é preciso comprar um bilhete já numerado, disponível nas lotéricas ou com vendedores ambulantes credenciados. Os bilhetes são divididos em 10 frações, e o prêmio recebido depende da quantidade de frações adquiridas.

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

