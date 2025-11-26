Loteria Federal

Resultado da Loteria Federal hoje 6021 de quarta (26/11/25)

O resultado da loteria Federal apresenta o maior prêmio é de 500 mil de reais.

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Loteria Federal hoje 6021 DCI

A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, o resultado da loteria Federal 6021 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

16064 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
52250 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
58939 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17773 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6021

Os prêmios da loteria Federal 6021 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 e R$ 20,3 mil.

Como saber se o bilhete da federal 6021 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6019

42441 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
49426 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
82524 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
28384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
62797 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6018

50319 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
70770 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60609 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
09562 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57761 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6017

86412 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
68536 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
74190 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
05574 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
15039 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6016

11462 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23012 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60597 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
62234 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6021 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Vai ser que horas o sorteio do resultado da Loteria Federal 6021 de quarta (26/11/25)

Resultado da Loteria Federal 6020: aposta de Belo Horizonte ganha R$ 500 mil

Resultado da Loteria Federal hoje 6020 e ganhadores de sábado

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6020 de sábado (22/11/25)

Resultado da Loteria Federal hoje 6019 de quarta (19/11/25)

Que horas é o sorteio do resultado da Loteria Federal 6019 de quarta (19/11/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes