Resultado da Loteria Federal hoje 6021 de quarta (26/11/25)
O resultado da loteria Federal apresenta o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteia nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, o resultado da loteria Federal 6021 que apresenta um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando aqui o sorteio em tempo real, marcado para as 20 horas (de Brasília).
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
16064 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
52250 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
58939 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
17773 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Os prêmios da loteria Federal 6021 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6021 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6019
42441 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
49426 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
82524 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
28384 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
62797 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6018
50319 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
70770 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60609 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
09562 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
57761 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6017
86412 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
68536 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
74190 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
05574 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
15039 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6016
11462 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
23012 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
60597 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59723 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
62234 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6021 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.