Que horas sai o resultado da Loteria Federal 5909 de Dia das Crianças

Sorteio foi antecipado por causa do feriado de sábado

Com o feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, a Caixa trará.o resultado da Loteria Federal 5909 hoje, sexta-feira, dia 11. A extração conta com prêmios que vão de R$ 18 mil a R$ 500 mil. Veja o horário que ela corre.

Veja aqui os números do resultado da loteria federal

Horário do resultado da Loteria Federal hoje?

O resultado da Loteria Federal 5909 dessa sexta-feira, 11 de outubro, vai correr às 19hrs (de Brasília), e vai sortear cinco prêmios e uma quantia para cada bilhete.

A ordem de premiação é do menor para o maior. O bilhete que for sorteado no resultado da loteria Federal pode ganhar prêmio de: R$ R$ 18 mil (1º sorteio); R$ 19 mil (2º sorteio); R$ 24 mil (3º sorteio); R$ 27 mil (4º sorteio); e R$ 500 mil (5º sorteio).

Ainda nesta sexta-feira tem sorteio da Mega-Sena, Quina, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete e + Milionária.

Como funciona o sorteio?

Os bilhetes da Loteria Federal são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio vai depender da quantidade de frações compradas.

Mesmo sem acertar um dos cinco bilhetes principais, ainda dá para ganhar valores nas faixas menores.