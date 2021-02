Resultado da Loteria Federal 5538: Aposta de SP ganha R$ 1,3 milhão

De acordo com as Loterias Caixa, o bilhete 067813, de Presidente Prudente, em São Paulo, saiu no resultado da Loteria Federal 5538 e faturou o prêmio especial de R$ 1,350 mil. O sorteio foi realizado na noite deste sábado, dia 13 de fevereiro, às 19h.

Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Resultado da Loteria Federal 5538

Confira o resultado da Loteria Federal 5538 e saiba os números dos bilhetes que ganharam em todas as faixas:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 067813 LOTERICA PREMIUM PRESIDENTE PRUDENTE/SP R$ 1.350.000,00 2 º 016441 SERGIO ELIAS DE OLIVEIRA LONDRINA/PR R$ 15.500,00 3 º 056169 CAMPEAO DA SORTE ITABUNA/BA R$ 14.000,00 4 º 070359 LOTERIA TALISMA DIVINOPOLIS/MG R$ 13.000,00 5 º 012523 LOTERIA TROPICAL SAO LUIS/MA R$ 12.227,00

Os apostadores sortudos que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas.

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

O apostador que tiver o bilhete do resultado da loteria Federal 5538 pode fazer o resgate de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Já os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa. O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio. Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui. Próximo sorteio da Loteria Federal O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5539, por causa do carnaval, será no dia 18 de fevereiro de 2021 e aposta pode ser feita até às 19h. O prêmio principal da modalidade, sorteado em todos os concursos, é de R$ 500 mil. Para concorrer na Loteria Federal é preciso comprar um bilhete nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não pode ser criado um com novos números. Mas o jogador pode escolher qual aposta vai querer adquirir. Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes.