Resultado da loteria Federal 5549: aposta de CE ganha R$ 500 mil

De acordo com as Loterias Caixa, um bilhete de Brejo Santo, no Ceará, saiu no resultado da Loteria Federal 5549 e faturou o prêmio de R$ 500 mil. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (24) às 19h.

Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Resultado da Loteria Federal 5549

Confira o resultado da Loteria Federal 5549 e saiba os números dos bilhetes que ganharam em todas as faixas:

1º Prêmio de R$ 500 mil para o bilhete 011936, de Brejo Santo (CE);

2º Prêmio de R$ 27 mil para o bilhete 092758, de Brasília (DF);

3º Prêmio de R$ 24 mil para o bilhete 096920, de São Paulo (SP);

4º Prêmio de R$ 19 mil para o bilhete 059751, de Santo André (SP);

5º Prêmio de R$ 18,329 mil para o bilhete 064908, de Xinguara (PA);

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, tem a opção de retirar em unidades lotéricas também.