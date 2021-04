Resultado da loteria Federal 5552: bilhete de MG ganha R$ 500 mil

Em Betim, Minas Gerais, um bilhete foi sorteado no resultado da loteria Federal 5552 deste sábado, dia 03 de abril, e ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Outros quatro bilhetes também foram premiados e receberam valores menores, sendo de: R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

O evento, realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, foi gravado e será disponibilizado no canal da Caixa no Youtube.

Resultado da Loteria Federal

Confira quais bilhetes foram que saíram no resultado da Loteria Federal 5552 a seguir:

1º Prêmio de R$ 500 mil para o bilhete 008530, de Betim – MG

2º Prêmio de R$ 27 mil para o bilhete 033575, de Campo Grande – MS

3º Prêmio de R$ 24 mil para o bilhete 026931, de Diadema – SP

4º Prêmio de R$ 19 mil para o bilhete 021937, de Campinas – SP

5º Prêmio de R$ 18,329 mil para o bilhete 065199, de Canoinhas – SC

Como receber o prêmio da Federal?

Para receber o prêmio da Loteria Federal é bem simples. Primeiro, caso o seu bilhete que saiu no sorteio seja num valor abaixo de R$ 1.332,78 (líquido), basta sacar o dinheiro em qualquer lotérica. No entanto, caso o valor seja maior, é necessário ir até uma agência da Caixa.

Lembre-se que é necessário apresentar o documento de identidade e também a aposta premiada para receber prêmio. O prazo de prescrição é de 90 dias.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo jogo da loteria Federal será nesta quarta-feira, dia 07 de abril, e o prêmio está estimado em R$ 500 mil. Os apostadores conseguem comprar o bilhete do concurso até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.

O bilhete já têm números impressos e, portanto, não dá para criar um com novos números. Cada aposta é dividia em 10 frações e, portanto, podem ser adquiridas inteiras ou em partes.