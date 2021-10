Resultado da Loteria Federal concurso 5610 de sábado (30/10/2021)

O resultado da loteria Federal concurso 5610 de hoje, sábado (30), será divulgado a partir das 19 horas. Veja se você é o ganhador de um dos cinco prêmios principais, que tem o maior estimado em R$ 500 mil. O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Resultado da loteria Federal concurso 5610

Confira os números dos bilhetes sorteados e o prêmio de cada um:

Prêmio de R$ 500 mil

Prêmio de R$ 27 mil

Prêmio de R$ 24 mil

Prêmio de R$ 19 mil

Prêmio de R$ 18,3 mil

Premiação da Loteria Federal

Nesta modalidade são pagos cinco prêmios principais por concurso. Os apostadores podem ganhar as seguintes quantias: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil. Os bilhetes que não saírem no resultado da loteria Federal concurso 5610 também podem faturar. Além dos cinco prêmio principais, dá para ganhar acertando:

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Como receber o prêmio da loteria Federal de hoje?

O prêmio da loteria Federal concurso 5610 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, o ganhador também pode sacar nas casas lotéricas.

Os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio. Depois desse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

+ Veja também quais são as chances de ganhar na loteria federal