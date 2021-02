Descubra quais as chances de ganhar na loteria da Caixa

Para muitos brasileiros, os jogos da loteria brasileira são a grande chance de mudar de vida. Para ter ideia, no terceiro trimestre de 2019 a Caixa Econômica Federal recebeu R$ 4,05 bilhões em apostas e os prêmios já superaram R$ 300 milhões. Mega-Sena, Quina Lotofácil estão entre as mais populares, dentro de um total de 11 loterias nacionais, mas quais as chances de ganhar na loteria?

A probabilidade de levar a bolada varia muito de uma modalidade para outra, já que cada uma têm suas regras e maneiras de apostar. Dessa forma, é comum conhecer pessoas que tenham preferência por um determinado jogo da loteria.

Contudo, nem sempre os apostadores tiveram essa escolha. Nos primeiros anos das Loterias Caixa, existia apenas a loteria Federal.

Saiba a história da Loteria no Brasil e a grande chance de ficar rico

Como surgiu as Loterias Caixa?

Lançada no dia 15 de setembro de 1962, as Loterias Caixa realizou no mesmo dia a 1ª extração da Federal – primeira modalidade lotérica. O sorteio ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, então estado da Guanabara.

Depois de 18 anos, foram criados mais jogos da loteria, dando mais opções para que os apostadores tentassem a sorte em diferentes modalidades. Com o passar dos anos, a Caixa implementou melhorias na segurança e na transparência dos processos.

- PUBLICIDADE -

As Loterias Caixa faz parte da WLA (World Lottery Association – Associação Mundial de Loterias), que reúne as Loterias de Estado em 76 países nos 5 continentes. Cerca de 50% do valor arrecadado com as vendas vai para investimentos do Governo Federal na: educação, saúde, cultura, esporte, segurança e seguridade.

Como funcionam os jogos da loteria?

Cada jogo da loteria funciona de uma maneira diferente, com regras diferentes. Por isso, saber como apostar em cada um já pode ajudar quem quer faturar uma bolada.

Quer tudo sobre o que é preciso para jogar e ganhar cinco das loterias mais recompensadoras? Continue lendo para obter informações detalhadas sobre a Mega-Sena, Dupla Sena, Quina, Dia De Sorte e Lotofácil.

Loteca – chances de ganhar na loteria

O apostador da Loteca precisa acertar os 14 ou 13 resultados dos jogos de futebol realizados no fim de semana. O volante é formado por três colunas: a primeira do time da casa, a segunda de empate e a terceira do time visitante.

Dá para marcar resultados duplos ou triplos para aumentar a chance de ganhar nesse jogo da loteria. O valor da aposta mínima sai por R$ 3 e o resultado é divulgado às segundas-feiras.

- PUBLICIDADE -

A probabilidade de ganhar é de 1 em 2.391.485.

Federal

Os bilhetes da Loteria Federal já são impressos com números e divididos em 10 frações que podem ser comprados inteiros ou em partes. O valor do prêmio varia dependendo da quantidade de frações adquiridas. Cada fração sai por R$ 4 e o bilhete completo por R$40.

A probabilidade de ganhar é de 1 em 100 mil

Lotofácil – chances de ganhar na loteria

O jogo da loteria Lotofácil sorteia 15 números de 25 diariamente. A aposta simples sai por R$ 2,50, mas, pagando mais, podem ser selecionadas até 20 dezenas.

A probabilidade de ganhar é de 1 em 3.268.760.

Lotomania O volante da Lotomania é composto por 100 números, de 00 até 99, e aposta tem valor único de R$ 2,50. Dessa forma, o apostador escolhe 50 dezenas para concluir a aposta no jogo da loteria. A probabilidade de ganhar é de 1 em 11.372.635. Quina – chances de ganhar na loteria Para apostar no jogo da Quina, sorteado diariamente, precisa marcar no volante, no mínimo, cinco números por R$ 2. Essa modalidade também tem um sorteio especial que é a Quina de São João, realizada sempre no mês de junho. A probabilidade de ganhar é de 1 em 24.040.016. Dupla Sena Esta é a única modalidade que com apenas uma aposta, os jogadores concorrem a dois sorteios no mesmo concurso. A Dupla Sena possui um universo de 50 números, sendo sorteados seis. A aposta simples da Dupla Sena custa R$ 2,50, mas existe a opção de escolher até 15 números pagando mais. A probabilidade de ganhar é de 1 em 15.890.700. Timemania Em cada concurso da Timemania são sorteados sete números, de 80, e um Time do Coração. O apostador marca 10 números no volante, composto por 80, e um time de futebol. Ganha quem tiver entre três e sete números acertados e/ou o Time do Coração. Esse jogo da loteria tem preço único de R$ 3. Probabilidade de ganhar é de 1 em 216.103. No Time do Coração é de uma em 80. Mega-Sena – chances de ganhar na loteria Na Mega-Sena são sorteadas seis dezenas, de 60, que entregam o valor máximo. Nesse jogo da loteria dá para adicionar de seis, jogo simples de R$ 4,50, até 15 dezenas na aposta. A probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860. Os sorteios da Mega-Sena são realizados às quartas e sábados às 20:00 no horário de Brasília. Dia de Sorte O Dia de Sorte tem sorteio de dezenas e um Mês de Sorte. Os jogadores escolhem de sete, jogo simples de R$ 2, a 15 números, de 31, e um Mês da Sorte. Para levar o prêmio principal, basta acertar as sete dezenas, pois a premiação do Mês da Sorte é independente. A probabilidade de ganhar é de 1 em 2.629.575. Super Sete – chances de ganhar na loteria No Super Sete existem sete colunas, cada uma com números de zero a nove, e para levar o grande prêmio os apostadores devem acertar as sete. Dá para marcar de sete, aposta simples de R$ 2,50, até 21 dezenas. A probabilidade de ganhar é de 1 em 10 milhões. Qual a loteria com mais chances de ganhar Quando correm os sorteios dos jogos da loteria? De segunda a sábado, as Loterias Caixa realiza sorteio das modalidades e transmite ao vivo em suas redes sociais. A maioria dos sorteios correm a partir das 20h. Entretanto, o resultado Super Sete sai mais cedo, sempre às 15h, e da Federal também, às 19h. Os jogadores conseguem registrar suas apostas em lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). Qual foi o maior prêmio entregue em cada jogos da loteria? Segundo informações das loterias Caixa, o maior prêmio entregue por cada modalidade varia de R$ 300 mil, na Loteria instantânea, a R$ 325 milhões, na Mega da Virada. Loteria Federal – Entregou 3 séries de R$ 2 milhões – totalizando R$ 6 milhões – na Federal Especial de Natal 2019, extração nº 4408; Mega-Sena – Entregou o prêmio de R$ 325.250.216,44 na Mega da Virada 2020, concurso 2.330; Lotofácil – Entregou o prêmio de R$ 124.999.910,00 na Lotofácil da Independência 2020, concurso 2.030; Loteca – Entregou o prêmio de R$ 5.774.725,88 no concurso 911 sorteado no dia 07/12/2020; Quina – Entregou o prêmio de R$ 152.585.916,25 na Quina de São João 2020, concurso 5.299; Dupla Sena – Entregou o prêmio de R$ 30.835.432,29 na Dupla de Páscoa 2020, concurso 2.070; Timemania – Entregou o prêmio de R$ 32.484.301,48, no concurso 1.115 sorteado no dia 05/12/2017; Lotomania – Entregou o prêmio de R$ 41.253.202,68, no concurso 1.335 sorteado no dia 30/03/2013; Dia de Sorte Entregou o prêmio de R$ 3.770.060,27, no concurso 205 sorteado no dia 24/09/2019; Super Sete – Entregou o prêmio de R$ 5.847.953,50, no concurso 18 sorteado no dia 18/11/2020; Lotogol – Entregou o Prêmio de R$ R$ 386.709,20, no concurso 1054 sorteado no dia 03/06/2019; Loteria Instantânea – Entregou o prêmio de R$ 300 mil na emissão 519.