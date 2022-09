Resultado da loteria Federal 5697 de sábado (10/09/22)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida hoje com o resultado da loteria Federal 5697 de sábado. O prêmio do dia 10 de setembro pode chegar a R$ 500 mil, e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio em tempo real, marcado para as 19 horas.

Resultado da loteria Federal 5697

Ao todo, cinco apostas serão premiadas nesta noite do concurso milionário e ganha a quantia principal quem for sorteado por último. Confira os números dos bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 5697 e o prêmio de cada um:

1º prêmio de R$ 500 mil: 77730

2º Prêmio de R$ 27 mil: 01215

3º Prêmio de R$ 24 mil: 87364

4º Prêmio de R$ 19 mil: 10413

5º Prêmio de R$ 18 mil: 46667

Premiação da Loteria Federal

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Loteria Federal em 2022 é destinada a cinco modalidades da extração. Os apostadores podem ganhar as seguintes quantias no concursos regulares: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Mas anota aí que, uma vez por mês, a Caixa realiza a extração mensal milionária que pagas os prêmios de: R$ 1,3 milhão, R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil. Os bilhetes que não saírem no resultado da loteria Federal concurso 5696 também podem faturar.

Além dos cinco prêmio principais, dá para ganhar acertando: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; a dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

