Quem são os candidatos a governador SP 2022 + números

Para o pleito deste ano, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 28 mil registros de candidaturas em todo o país para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Em São Paulo, foram 3.588 registros no total, dos quais dez são para candidatos a governador SP 2022. O prazo terminou no dia 15 de agosto e, desde o dia 16, os concorrentes estão em campanha.

De acordo com uma pesquisa recente do Ipec, o ex-prefeito da capital Fernando Haddad (PT) é o que tem a maior porcentagem nas intenções de voto dos paulistas para o Palácio dos Bandeirantes, seguido pelo ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) tenta a reeleição, mas aparece em terceiro lugar. Saiba quem são os candidatos a governador SP 2022.

Conheça os candidatos a governador SP 2022

Fernando Haddad (PT) – 13

Formado em direito, Haddad tem mestrado em economia e doutorado em filosofia, é professor de Ciência Política na Universidade de São Paulo (USP) e ainda durante a faculdade começou a militância estudantil se envolvendo com o Centro Acadêmico.

A carreira política teve início em 2001 na prefeitura de São Paulo, como chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico no início da gestão da então prefeita Marta Suplicy. O primeiro colocado entre os candidatos a governador SP 2022 na pesquisa do Ipec foi ministro da Educação entre 2005 e 2012 nos governos do PT e em 2018 concorreu ao cargo de presidente, mas perdeu no segundo turno.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 10

Com o apoio do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas também está entre os candidatos a governador SP 2022 depois de ter assumido o Ministério da Infraestrutura em 2019, no primeiro ano de mandato de Bolsonaro. Ele é engenheiro civil e militar, servidor público de carreira e começou a trabalhar no exército em 1996.

Tarcísio atuou na Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH), criada em 2004 pela ONU e trabalhou na Controladoria Geral de União (CGU) antes de chegar à cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo Dilma e, depois do impeachment da ex-presidente, seguiu no governo Temer até o final de 2018, quando foi nomeado ministro.

Rodrigo Garcia (PSDB ) – 45

Rodrigo Garcia assumiu o Governo do Estado de São Paulo em abril de 2022, quando o então João Dória deixou o cargo. Eleito em 2018 como vice de Dória, ele também já foi deputado estadual e federal pelo Democratas, presidente da Assembleia Legislativa de SP (Alesp) e líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados.

O terceiro colocado entre os candidatos a governador SP 2022 é advogado especialista em Direito Tributário e Processos Tributários. Durante o governo de Geraldo Alckmin, atuou como secretário nas pastas de Habitação, de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social. Rodrigo se filiou ao PSDB em maio de 2021 e também é empresário e dono de fazendas de gado.

Vinicius Poit (Novo) – 30

Pela primeira vez, Vinicius Poit concorre entre os candidatos a governador SP 2022. Atualmente, ele ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados, tendo sido eleito em 2018. Vinicius tem 36 anos, é empresário e começou a trabalhar ainda durante o ensino médio como sócio-executivo da empresa do pai, Wilson Poit.

Formado em Administração de Empresas, o candidato do Novo tem experiência no mercado financeiro, restruturação de empresas e gestão, segundo a Agência Brasil. Como deputado federal, abriu mão do auxílio-moradia e defende o fim de privilégios para parlamentares.

Antonio Jorge (DC) – 27

O candidato do Democrata Cristão à vaga no Palácio dos Bandeirantes, Antonio Jorge, é advogado especialista em Processo do Trabalho, com pós-graduação em Direito do Trabalho. Ele já foi diretor do Serviço Social da Indústria (Sesi) nas cidades de Taubaté e Cruzeiro.

É a terceira vez que Antonio Jorge participa de uma eleição. Em 2012, foi eleito suplente de vereador em Taubaté e, em 2018, tentou uma vaga na Assembleia Legislativa do estado, mas não conseguiu se eleger. Na pesquisa do Ipec, aparece com apenas 1% das intenções de voto para o Governo de São Paulo.

Altino Júnior (PSTU) – 16

Altino Júnior é maranhense e trabalha como metroviário em São Paulo há mais de 26 anos. Já foi presidente do sindicato da categoria e, antes de migrar para a capital paulista, foi operário químico em Pernambuco, onde também presidiu a entidade representativa dos trabalhadores do setor.

Formado em Matemática pela USP, ele foi preso em 2013 durante as manifestações contra o aumento das tarifas de ônibus na cidade, cujos protestos tomaram conta do país. Em 2016, Altino concorreu na eleição para prefeito de São Paulo, mas conseguiu apenas 4.715 votos, segundo o G1.

Carol Vigliar (Unidade Popular) – 80

A única mulher a concorrer entre os candidatos a governador SP 2022 tem 40 anos, vive na periferia de Diadema e é professora de sociologia do ensino médio. É a primeira vez que Carol Vigliar concorre a um cargo eletivo. Antes, atuou no Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

Feminista, Carol é fundadora e atual coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benário e, além de pautas relacionadas à violência contra a mulher, carrega a bandeira da educação e da reforma urbana para construção de moradias. Em entrevista ao SBT, a candidata disse que sua bancada é antirracista, antifascista, antimachista e anticapitalista.

Elvis Cezar (PDT) – 12

Na disputa pela vaga no Palácio dos Bandeirantes na eleição de 2022, Elvis Cezar é do mesmo partido do candidato a presidente Ciro Gomes. No entanto, obteve apenas 1% das intenções de votos dos paulistas na pesquisa do Ipec. Ele foi filiado ao PSDB por 19 anos antes de migrar para o PDT.

Elvis foi vereador e prefeito de Santana do Parnaíba por dois mandatos. Por três vezes ocupou o cargo de presidente do Consórcio Intermunicipal Oeste e duas vezes o de presidente do Conselho Metropolitano de Desenvolvimento de São Paulo. Formado em Direito, atualmente é apresentador de um programa de TV sobre empreendedorismo e palestrante.

Gabriel Colombo (PCB) – 21

Engenheiro agrônomo com mestrado em ecologia aplicada, Gabriel tem apenas 32 anos de idade e é o mais jovem dos candidatos a governador SP 2022. Ele vive em Piracicaba, no interior do estado, mas nasceu em Minas Gerais e passou a juventude na capital paulista.

Militante comunista, Gabriel já participou de uma série de manifestações por moradia e transporte público de qualidade, além de ter atuado em greves de trabalhadores. Em entrevista ao G1, disse que representa uma proposta radical e popular da esquerda socialista. É a primeira vez que o candidato concorre a um cargo eletivo.

Edson Dorta (PCO) – 29

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) indeferiu, no último dia 5 de setembro, a candidatura de Edson Dorta ao Governo do estado. No entanto, ainda cabe recurso e, por isso, o representante do PCO segue na lista dos candidatos a governador de SP 2022. Em 2016, ele não prestou contas da campanha para a prefeitura de Campinas, no interior.

Segundo o site do TSE, além de ter se candidatado a prefeito, Dorta já concorreu em outras três eleições, mas nunca ocupou um cargo eletivo. No entanto, o agente postal já foi diretor do Sindicato dos Correios de Campinas e região e da Federação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect).

Eleição para governador pode ter segundo turno

Segundo a Constituição, de todos os cargos em disputa este ano (presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual), somente os dois primeiros podem ser definidos no segundo turno, já que o restante é eleito com a maioria dos votos no primeiro turno.

No caso dos candidatos a governados SP 2022, se nenhum concorrente conseguir mais do que 50% dos votos válidos, a votação para escolher um entre os dois que obtiverem mais votos será no dia 30 de outubro. Portanto, se o cenário da pesquisa do Ipec se mantiver, Haddad e Tarcísio seguirão para o segundo turno em 2022 na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

