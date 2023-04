Resultado da Loteria Federal 5758 de sábado (22/04/23)

O prêmio de de R$ 500 mil pode sair hoje no resultado da loteria Federal concurso 5758 de sábado, dia 22 de abril - 22/04/2023 - o primeiro do ano. Os ganhadores serão revelados a partir das 19h (horário de Brasília) pelas Loterias Caixa. Acompanhe o sorteio em tempo real no youtube.

1º Prêmio de R$ 500 mil

2º Prêmio de R$ 27 mil

3º Prêmio de R$ 24 mil

4º Prêmio de R$ 19 mil

5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da loteria Federal concurso 5758

Os prêmios da loteria Federal 5758 deste sábado são de: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Como saber se o bilhete da Federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal 5758 ganha um dos prêmios principais.

Além disso, dá para ganhar nas loterias da Caixa acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Ao todo, cinco apostas serão premiadas nesta noite do concurso milionário e ganha a quantia principal quem for sorteado por último. Confira os números dos bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal e o prêmio de cada um:

No último sorteio da Federal, os números ganhadores foram:

76074 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

61870 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

78643 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

78992 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

47434 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Confira os números sorteados da loteria federal 5755

60929 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

90495 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

38431 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

79821 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

49164 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Confira os números sorteados da loteria federal 5754

61802 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

58041 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

05245 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

78468 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

79654 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Veja como ficou a loteria federal 5753

92110 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

57353 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

51290 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

35257 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

10513 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Dezenas da loteria federal 5752

26379 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

28792 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

99305 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

83070 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

Como receber o prêmio da Loterias Caixa?

O prêmio do resultado da loteria Federal concurso 5758 de sábado pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98, o apostador também pode sacar nas casas lotéricas.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Premiação do resultado da Loteria Federal

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Loteria Federal em 2023 é destinada a cinco modalidades da extração. Os apostadores podem ganhar as seguintes quantias no concursos regulares: R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Mas anota aí que, uma vez por mês, a Caixa realiza a extração mensal milionária que pagas os prêmios de: R$ 1,3 milhão, R$ 15,5 mil, R$ 14 mil, R$ 13 mil e R$ 12,2 mil. Os bilhetes que não saírem no resultado da loteria Federal concurso 5687 também podem faturar.

Além dos cinco prêmio principais, dá para ganhar acertando: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; a dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio.