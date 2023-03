Os 10 homens mais ricos do mundo em 2023, segundo a Forbes

O dinheiro fala: descubra as fortunas dos 10 homens mais ricos do mundo em 2023 (Imagem: Pexels)

Minas de esmeraldas, cargos políticos, empresas de tecnologia, marcas de luxo… Os motivos para a fortuna dos homens mais ricos do mundo são variados. A cada ano, a lista dos bilionários é atualizada, e a riqueza dessas pessoas é fruto de cada vez mais interesse.

Quem é a pessoa mais rica do mundo hoje?

A pessoa mais rica do mundo é o francês Bernard Arnault, presidente-executivo da LVMH.

Com 75 marcas, o conglomerado de luxo é dono da Louis Vuitton, Christian Dior e Tiffany. A LVMH remonta a 1985, quando Arnault fechou seu primeiro grande negócio com a empresa ao adquirir a Christian Dior, uma empresa que estava lutando contra a falência.

Avançando para hoje, a empresa está registrando lucros recordes, apesar das condições desafiadoras do mercado. A Louis Vuitton, por exemplo, dobrou suas vendas em quatro anos.

Quem são os mais ricos do mundo em 2023?

Sabendo que esse é um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, te contamos a seguir quais são as dez pessoas mais ricas do mundo em 2023, segundo ranking da Forbes EUA em tempo real. A consulta foi realizada em março de 2023.

1 - Bernard Arnault

O império LVMH é supervisionado por Bernard Arnault, que detém cerca de 70 marcas de moda e cosméticos, incluindo a famosa Louis Vuitton e a Sephora. Em janeiro de 2021, a empresa adquiriu a joalheria americana Tiffany & Co por US$ 15,8 bilhões, o que é considerado a maior aquisição de uma marca de luxo já feita.

Em 2019, antes do surto da pandemia de covid-19, a LVMH também investiu US$ 3,2 bilhões na aquisição do grupo de hotelaria de luxo Belmond, que administra 46 hotéis, trens e cruzeiros fluviais.

Vale destacar que Arnault iniciou sua trajetória com US$ 15 milhões provenientes do negócio de construção civil de seu pai, e com essa quantia, em 1985, comprou a marca Christian Dior. Além disso, quatro dos seus cinco filhos trabalham em diferentes áreas do império LVMH (Frédéric, Delphine, Antoine e Alexandre).

Curiosidade: Todos os sábados, Arnault afirma que visita até 25 lojas – tanto as dele quanto as de seus concorrentes.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 216.3 bilhões de dólares

Idade: 74 anos

Principal fonte de riqueza: LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE)

Onde vive? Paris (França)

Estado civil: Casado

Filhos: 5

Formação: Bacharelado em Artes e Ciência pela Ecole Polytechnique de Paris

2 - Elon Musk

Elon Musk é um executivo que faz parte do quadro diretor de seis empresas, sendo as mais famosas delas a Tesla, o SpaceX e o Twitter.

Ele detém aproximadamente 23% das ações da Tesla, mas comprometeu-se a utilizar mais da metade dessas ações como garantia para empréstimos. Já a SpaceX, em 2022, teve uma rodada de financiamento que elevou seu valor para US$127 bilhões, quadruplicando seu valor em apenas três anos.

Também em 2022, no mês de abril, Musk divulgou uma participação de 9,1% no Twitter e ameaçou uma aquisição hostil, levando a diretoria da rede social a concordar com a venda da empresa para ele por US$44 bilhões. O negócio só foi concluído em outubro de 2022.

Atualmente, Musk detém cerca de 74% das ações da rede social. Recentemente, no dia 24 de março, ele afirmou que o valor de mercado do Twitter havia caído mais de 50% desde que ele adquiriu a empresa, ou seja, em apenas cinco meses.

A fortuna de Elon Musk pode ser traçada até seu pai, Errol Musk, que se tornou proprietário de 50% de uma mina de esmeraldas em 1969. Em uma entrevista concedida ao Business Insider em 2018, o pai do bilionário declarou que, com a mina, a família tinha “tanto dinheiro que não podíamos nem fechar nosso cofre”.

Curiosidade: Musk, que diz estar preocupado com um “colapso populacional”, tem nove filhos com três mulheres, incluindo trigêmeos e dois pares de gêmeos.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 190.6 bilhões de dólares

Idade: 51 anos

Principais fonte de riqueza: Tesla e SpaceX

Onde vive? Austin, Texas (EUA)

Estado civil: Solteiro

Filhos: 10

Formação: Bacharelado em Artes e Ciência pela University of Pennsylvania

3 - Jeff Bezos | homens mais ricos do mundo em 2023

No início dos anos 90, Jeff Bezos organizou encontros com parentes, amigos e potenciais investidores com o objetivo de arrecadar US$ 1 milhão para fundar sua própria empresa. Ele pediu que cada um investisse cerca de US$ 50.000 – mas apenas 20 pessoas concordaram, incluindo seus pais, que emprestaram a ele cerca de US$ 245.000.

Então, em 1994, Jeff Bezos fundou a Amazon, que se tornou uma gigante do comércio mundial. Mais de 20 anos depois, em julho de 2021, ele renunciou ao cargo de CEO e agora atua como presidente executivo, detendo um pouco menos de 10% das ações da empresa.

Bezos também é proprietário do jornal The Washington Post e da Blue Origin, uma empresa aeroespacial que desenvolve foguetes. Ele realizou um voo breve para o espaço em um desses foguetes, em julho de 2021.

Bezos e sua esposa, MacKenzie, se divorciaram em 2019 após 25 anos de casamento e ele transferiu para ela um quarto de sua participação na Amazon. Em uma entrevista com a CNN em novembro de 2022, Bezos afirmou que planeja doar a maior parte de sua riqueza durante sua vida, sem divulgar detalhes específicos.

Curiosidade: Bezos conheceu os fundadores do Google Larry Page e Sergey Brin em 1998 e conseguiu se tornar um dos primeiros investidores da empresa.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 120.4 bilhões de dólares

Idade: 59 anos

Principal fonte de riqueza: Amazon

Onde vive? Medina, Washington (EUA)

Estado civil: Em um relacionamento

Filhos: 4

Formação: Bacharelado em Artes e Ciência pela Princeton University

4 - Larry Ellison

Larry Ellison é um dos fundadores, presidente e diretor de tecnologia da Oracle, uma gigante do setor de software. Ele detém aproximadamente 35% da empresa e, após 37 anos como CEO, renunciou ao cargo em 2014.

A Oracle é conhecida por suas constantes aquisições de empresas de software, sendo a maior delas a Cerner, por US$ 28,3 bilhões em 2021.

Em 2020, Ellison mudou-se para a ilha havaiana de Lanai, que comprou quase integralmente em 2012 por US$ 300 milhões.

De dezembro de 2018 a agosto de 2022, ele foi membro do conselho da Tesla. Ellison ainda possui cerca de 15 milhões de ações da fabricante de carros elétricos.

Curiosidade: Megan, a filha de Larry Ellison, financiou filmes como “A Hora Mais Escura” e “Trapaça”; já o filho, David, produziu filmes como “O Exterminador do Futuro” e “Missão Impossível”.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 114.2 bilhões de dólares

Idade: 78 anos

Principal fonte de riqueza: Oracle

Onde vive? Lanai, Havaí (EUA)

Estado civil: Em um relacionamento

Filhos: 4

Formação: Não concluiu os cursos na University of Chicago e na University of Illinois Urbana-Champaign

5 - Bill Gates | homens mais ricos do mundo em 2023

Bill Gates foi um dos cofundadores da Microsoft em 1975, e a empresa se tornou uma das mais reconhecidas no mundo da tecnologia, atualmente se dedicando ao desenvolvimento e suporte de software, serviços, dispositivos e soluções digitais.

Gates nasceu em uma família rica, com sua mãe, Mary Maxwell Gates, atuando como executiva e empresária, e seu pai, William H. Gates, tendo sido um advogado de sucesso cuja firma, K & L Gates, sendo um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos.

Desde março de 2020, quando Gates renunciou à diretoria da Microsoft, ele possuía cerca de 1,3% das ações da empresa de tecnologia. Ele fez investimentos em diversas empresas, incluindo Republic Services e Deere & Co., e é um dos maiores proprietários de terras agrícolas nos Estados Unidos.

Até o momento, Gates já doou mais de US$ 59 bilhões para a Fundação Gates, incluindo uma doação de US$ 20 bilhões anunciada em julho de 2022. Grande parte de suas primeiras doações foram em forma de ações da Microsoft.

Curiosidade: Gates parou de frequentar as aulas durante o ensino médio para fazer programação com seu amigo Paul Allen, em uma usina elétrica em North Bonneville, Washington.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 107.6 bilhões de dólares

Idade: 67 anos

Principal fonte de riqueza: Microsoft

Onde vive? Medina, Washington (EUA)

Estado civil: Divorciado

Filhos: 3

Formação: Não concluiu o curso na Harvard University

6 - Warren Buffet

Warren Buffett, conhecido como o “Oráculo de Omaha”, é o CEO da Berkshire Hathaway, que possui diversas empresas, incluindo a seguradora Geico, a fabricante de baterias Duracell e a cadeia de restaurantes Dairy Queen.

Filho de um congressista americano, ele comprou suas primeiras ações aos 11 anos e fez sua primeira declaração de impostos aos 13 anos.

Buffett prometeu doar mais de 99% de sua riqueza e já doou mais de 49 bilhões de dólares, principalmente para a Fundação Gates e as fundações de seus filhos. Em 2010, Buffett e Bill Gates lançaram a Iniciativa de Doação, pedindo a bilionários que se comprometessem a doar pelo menos metade de sua riqueza para causas beneficentes.

Curiosidade: Buffett ainda vive na mesma casa que ele comprou em 1958 por US $31.500.

Patrimônio líquido dos homens mais ricos do mundo em 2023: 105.3 bilhões de dólares

Idade: 92 anos

Principal fonte de riqueza: Berkshire Hathaway

Onde vive? Omaha, Nebraska (EUA)

Estado civil: Viúvo; casou-se novamente

Filhos: 3

Formação: PhD em Ciências pela Universidade de Columbia; Bacharel em Artes/Ciências pela Universidade de Nebraska Lincoln

7 - Michael Bloomberg | homens mais ricos do mundo em 2023

Michael Bloomberg é cofundador da empresa de informação financeira e mídia Bloomberg LP, que teve início em 1981. Ele investiu no financiamento inicial da empresa e agora detém 88% da MESMA, cujas receitas são estimadas em mais de US$ 12 bilhões.

Ele anunciou sua candidatura à presidência em novembro de 2019, mas desistiu em março de 2020, e gastou centenas de milhões de dólares para derrotar Donald Trump nas eleições daquele mesmo ano.

Bloomberg ocupou o cargo de prefeito da cidade de Nova York por 12 anos e doou mais de US$ 12,7 bilhões para causas como o controle de armas, mudanças climáticas e outras.

Curiosidade: Em novembro de 2018, Bloomberg enviou US$ 1,8 bilhões à Universidade Johns Hopkins, somando a US$ 1,5 bilhão que ele já havia dado à instituição.

Patrimônio líquido: 94.5 bilhões de dólares

Idade: 81 anos

Principal fonte de riqueza: Bloomberg LP

Onde vive? Nova York (EUA)

Estado civil: Em um relacionamento

Filhos: 2

Formação: PhD em Administração de Empresas pela Harvard Business School; Bacharel em Artes e Ciências pela Universidade Johns Hopkins

8 - Carlos Slim Helu

Carlos Slim Helu, o homem mais rico do México, controla a América Móvil, a maior empresa de telecomunicações móveis da América Latina.

Em 1990, juntamente com parceiros estrangeiros da área de telecomunicações, Helu adquiriu uma participação na Telmex, a única empresa de telefonia do México, que agora faz parte da América Móvil. Helu e sua família também controlam 79% do Grupo Carso, um dos maiores conglomerados da América Latina, que representa mais de 8% de sua fortuna.

Além disso, ele tem participações em empresas mexicanas de construção civil, bens de consumo, mineração e imobiliária. Embora tenha sido dono de 17% do jornal The New York Times, ele vendeu sua participação.

Curiosidade: Helu afirma que, todo domingo, seu pai dava a ele uma mesada de 5 pesos e pedia que ele registrasse todos os gatos em um caderno.

Patrimônio líquido: 92.6 bilhões de dólares

Idade: 83 anos

Principal fonte de riqueza: América Móvil

Onde vive? Cidade do México (México)

Estado civil: Viúvo

Filhos: 6

Formação: Bacharel em Artes e Ciência pela Universidad Nacional Autonoma do México

9 - Steve Ballmer

Steve Ballmer é o ex-CEO da Microsoft, tendo liderado a empresa de 2000 a 2014. Ele ingressou na mesma em 1980 e supervisionou a Microsoft durante os esforços para alcançar o Google em termos de capacidades de busca e a Apple em termos de telefones celulares.

Após se aposentar da Microsoft em 2014, ele comprou o time de basquete Clippers, de Los Angeles, por 2 bilhões de dólares. Desde então, ele aumentou sua filantropia, destinando grandes quantias para um fundo de doadores com o objetivo de tirar os americanos da pobreza.

Em 2018, ele investiu 59 milhões de dólares na Social Solutions, uma empresa que fornece software para organizações sem fins lucrativos e agências governamentais.

Curiosidade: Ballmer criou um website chamado USAFacts.org para que as pessoas possam procurar e entender onde o governo norte-americano está gastando dinheiro.

Patrimônio líquido: 87.5 bilhões de dólares

Idade: 67 anos

Principal fonte de riqueza: Microsoft

Onde vive? Hunts Point, Washington (EUA)

Estado civil: Casado

Filhos: 3

Formação: Bacharelado em Artes e Ciência pela Universidade de Harvard

10 - Larry Page | homens mais ricos do mundo em 2023

Larry Page é um dos cofundadores do Google, empresa criada em 1998 com seu colega Sergey Brin. Juntos, eles desenvolveram o algoritmo PageRank do Google, que é responsável por alimentar o mecanismo de busca.

Page foi diretor executivo da empresa até 2001, quando Eric Schmidt assumiu o cargo. Posteriormente, ele voltou a assumir o cargo de CEO em 2011, até 2015, quando a Alphabet, a nova “empresa mãe” do Google, foi criada, e ele se tornou seu diretor.

Atualmente, Page não é mais CEO da Alphabet, mas ainda é membro do conselho e um acionista da empresa. Ele também é um investidor fundador na Planetetary Resources, uma empresa de exploração espacial, e está financiando projetos como o “carro voador” Kitty Hawk e Opener.

Curiosidade: Page tem evitado aparições públicas desde que Sundar Pichai se tornou CEO do Google, incluindo a reunião de acionistas da Alphabet de 2019 – o que causou muito desgosto dos investidores.

Patrimônio líquido: 87.3 bilhões de dólares

Idade: 50 anos

Principal fonte de riqueza: Google

Onde vive? Palo Alto, California (EUA)

Estado civil: Casado

Filhos: 1

Formação: PhD em Ciências pela Universidade de Stanford e Bacharel em Artes e Ciências pela Universidade de Michigan