Resultado da Loteria Federal 5774: aposta de Nhandeara ganha R$ 500 mil

Saiu no resultado da Loteria Federal 5774 para um bilhete de Nhandeara, interior de São Paulo, que faturou o prêmio de R$ 500 mil. O sorteio foi realizado na noite de sábado, dia 17 de junho, às 19h.

Além disso, outros bilhetes também tiveram a combinação de dezenas premiadas e ganharam nas faixas de menor valor.

Confira o resultado da Loteria Federal 5774 e saiba os números dos bilhetes que ganharam em todas as faixas:

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, tem a opção de retirar em unidades lotéricas também.

O ganhador precisa apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e o bilhete premiado para sacar o valor. Os prêmios das apostas premiadas no resultado da loteria Federal 5774 têm data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Leia mais informações sobre como receber o prêmio da Loteria por aqui.

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo sorteio da Loteria Federal, concurso 5775, será no dia 21 de junho e o bilhete pode ser comprado até às 18h nas lotéricas ou com um vendedor ambulante credenciado. Esse bilhete já têm números impressos e, portanto, não dá para criar um com novos números.

Contudo o jogador pode escolher qual aposta gostaria de adquirir. Os bilhetes são divididos em 10 frações, portanto, podem ser comprados inteiros ou em partes. O prêmio principal sorteado pela modalidade será de R$ 500 mil.