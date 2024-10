Resultado da loteria federal 5913 de sábado (26/10/2024)

Nesse sábado, 26 de outubro, os apostadores podem testar a sorte de mudar de vida com o resultado da loteria Federal 5913. O prêmio pode chegar a R$ 500 mil e para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhando o sorteio da federal em tempo real, a partir das 19 horas.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

- 1º Prêmio de R$ 500 mil

- 2º Prêmio de R$ 27 mil

- 3º Prêmio de R$ 24

- 4º Prêmio de R$ 19 mil

- 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Resultado da loteria Federal 5913

Os prêmios da loteria Federal 5913 são de R$ 500 mil, R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

Acompanhe os resultados das loterias.

Como saber se o bilhete da federal foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

Resultado do concurso 5912

07006 - 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão

52497 - 2º Prêmio de R$ 15,5 mil

20804 - 3º Prêmio de R$ 14 mil

44123 - 4º Prêmio de R$ 13 mil

24523 - 5º Prêmio de R$ 12,2 mil

Resultado do concurso 5911

35189 - 1º Prêmio de R$ 1.350 milhão

57262 - 2º Prêmio de R$ 15,5 mil

80096 - 3º Prêmio de R$ 14 mil

01446 - 4º Prêmio de R$ 13 mil

06960 - 5º Prêmio de R$ 12,2 mil

Resultado da loteria federal 5908

53319 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

01098 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

13945 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

32183 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

13385 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

5907

27310 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

79313 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

79313 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

44356 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

67131 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Loteria Federal 5906

29159 - 1º Prêmio de R$ 500 mil

12029 - 2º Prêmio de R$ 27 mil

74435 - 3º Prêmio de R$ 24 mil

68242 - 4º Prêmio de R$ 19 mil

97879 - 5º Prêmio de R$ 18,3 mil

Receber o prêmio do resultado da loteria federal 5913

Resultado da loteria federal 5913 de sábado (26/10/2024)

O prêmio do sorteio do resultado da loteria Federal concurso 5913 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.