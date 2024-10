Resultado Loteria Federal 5910: prêmio de R$ 500 mil sai para Ponta Grossa

Ganhadores são dos estados do Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul

Um bilhete de Ponta Grossa, no Paraná, foi sorteado nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, no resultado da loteria Federal 5910 e ganhou o prêmio de R$ 500 mil. Mais quatro apostas também conseguiram faturar os prêmios menores principais.

Resultado da Loteria Federal 5910

O grande vencedor da noite, portador do bilhete nº 098017, levou para casa uma quantia impressionante de R$ 500.000,00. O sortudo é morador da cidade de Ponta Grossa.

1º 098017 - LOTERICA LOPES PONTA GROSSA/PR - R$ 500.000,00

2º 032964 - PAULO CESAR LICIO SAO PAULO/SP - R$ 27.000,00

3º 009510 - BELLEZA LOTERIAS SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - R$ 24.000,00

4º 093322 - LOTERICA VENETO CAXIAS DO SUL/RS - R$ 19.000,00

5º 063911 - LOTERICA SAO PAULO SAO JOSE DO RIO PRETO/SP - R$ 18.329,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios das loterias podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 1.903,98 outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Como funciona o sorteio da Loteria Federal

Antes de apresentar os ganhadores e os números sorteados no concurso desta semana, é importante entender como a Loteria Federal funciona. Ao contrário de outros jogos, que dependam de complexos de números, na Federal, basta adquirir um bilhete com numeração fixa. Cada bilhete já possui um número impresso, e o apostador concorre exatamente com essa sequência.

Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, nas quartas e sábados, oferecendo diferentes faixas de premiação, que vão do 1º ao 5º prêmio principal. Além desses prêmios, há ainda os "milhar", "centena" e "dezena", que premiam aqueles que possuem bilhetes com sequências de números que coincidem, em parte, com os sorteados. Os valores de acordo com o bilhete adquirido e com a quantidade de frações compradas – um bilhete completo permite ao apostador embolsar o valor integral do prémio, enquanto as frações garantem uma parte proporcional.

O prêmio da loteria Federal concurso 5911 será de R$ 500 mil e o sorteio ocorre no sábado, dia 19 de outubro. Os apostadores conseguem comprar o bilhete do concurso até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.