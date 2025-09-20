Veja de onde são os ganhadores da federal em todas as faixas

Resultado da Loteria Federal 6002: prêmio de R$ 500 mil sai para bilhete de Americana

Um bilhete de Americana, no interior de São Paulo, ganhou o prêmio de R$ 500 mil da loteria Federal concurso 6002. O sorteio foi realizado nesta quarta-feira, 10 de abril, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Loteria Federal 6002

Confira o números dos cinco bilhetes sorteados no resultado da loteria Federal 6002:

1º 014370 DIRCEU BALDIN LOTERIAS LTDA AMERICANA/SP R$ 500.000,00

2º 082903 LOTERICA VERDE AMARELO SAO JOSE DO RIO PRETO/SP R$ 35.000,00

3º 089699 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 30.000,00

4º 040683 ZEBRA DE OURO LOTERIAS BELO HORIZONTE/MG R$ 25.000,00

5º 053236 MERCADAO LOTERIAS SAO PAULO/SP R$ 20.503,00

Como receber o prêmio?

Os prêmios da loteria Federal 6002 podem ser resgatados em agências da Caixa apresentando o RG e CPF. Se a quantia for menor que R$ 2,2 mil outra opção é fazer o resgate em casas lotéricas.

O prazo para receber a quantia é de até 90 dias corridos contado a partir da data do sorteio. Caso o apostador não saque o prêmio, o valor será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Próximo sorteio

Na quarta-feira, 24 de setembro, será realizado o sorteio da loteria Federal concurso 6003 a partir das 19h (horário de Brasília) e o prêmio será de R$ 500 mil. Os apostadores conseguem comprar o bilhete do concurso até às 18 horas do dia do sorteio em casas lotéricas ou com vendedores ambulantes.