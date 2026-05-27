Resultado da Loteria Federal 6069 de quarta (27/05/26) e rateio
O resultado da loteria Federal de quarta é divulgado em tempo real e o maior prêmio é de 500 mil de reais.
A Caixa sorteou nesta quarta, dia 27 de maio, o resultado da loteria Federal 6068 com um prêmio de R$ 500 mil. Para saber quem é o sortudo do dia basta continuar acompanhar aqui.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
1º Prêmio de R$ 500 mil: 74090
2º Prêmio de R$ 35 mil: 40524
3º Prêmio de R$ 30 mil: 22862
4º Prêmio de R$ 25 mil: 32454
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 64008
Resultado da Loteria Federal hoje 6069
Os prêmios da loteria Federal 6069 são de R$ 500 mil, R$ 35 mil, R$ 30 mil, R$ 25 mil e R$ 20,3 mil.
Como saber se o bilhete da federal 6069 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6068
1º Prêmio de R$ 500 mil: 16600
2º Prêmio de R$ 35 mil: 45936
3º Prêmio de R$ 30 mil: 21498
4º Prêmio de R$ 25 mil: 76654
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 37011
6067
1º Prêmio de R$ 500 mil: 83207
2º Prêmio de R$ 35 mil: 79895
3º Prêmio de R$ 30 mil: 73613
4º Prêmio de R$ 25 mil: 26910
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 78204
6066
1º Prêmio de R$ 500 mil: 08667
2º Prêmio de R$ 35 mil: 82817
3º Prêmio de R$ 30 mil: 22110
4º Prêmio de R$ 25 mil: 47946
5º Prêmio de R$ 20,3 mil: 03451
6065
32995 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
72729 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
86575 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
91972 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
23953 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6064
55590 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
13857 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
93893 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
40482 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
76807 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6069 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.