Resultado da Loteria Federal 5550: aposta de RS fatura R$ 500 mil

Na noite deste sábado dia 27, um bilhete de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, foi premiado com o valor de R$ 500 mil na loteria Federal 5550. Outras quatro apostas também tiveram a combinação sorteadas no resultado do concurso e ganharam R$ 27 mil, R$ 24 mil, R$ 19 mil e R$ 18,3 mil.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e gravado para ser disponibilizado no canal Caixa do Youtube.

Resultado da Loteria Federal 5550

Confira o resultado da Loteria Federal 5550 e o prêmio que ganharam em todas as faixas:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 049364 ARNO POERSCH & CIA LTDA NOVO HAMBURGO/RS R$ 500.000,00 2 º 041717 LOTERICA CANCAO MARINGA/PR R$ 27.000,00 3 º 036405 GLOBAL DA SORTE LOTERIAS LTDA GOVERNADOR VALADARES/MG R$ 24.000,00 4 º 041050 BILHETE NAO COMERCIALIZADO SAO PAULO/SP R$ 19.000,00 5 º 029555 RAJA LOTO BELO HORIZONTE/MG R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal de hoje?

Os apostadores que faturaram prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum valor abaixo, tem a opção de retirar em unidades lotéricas também.