Resultado da loteria Federal de ontem (09/01/21), concurso 5528

A Caixa divulgou o resultado da loteria Federal de ontem (09), concurso 5528 e cinco apostas ganharam os prêmios principais. Um dos bilhetes foi o grande sortudo que faturou R$ 500 mil.

O sorteio foi gravado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será disponibilizado no canal do Youtube da Caixa (http://www.youtube.com/canalcaixa).

Resultado da loteria Federal de ontem

Os bilhetes que saíram no resultado da loteria Federal de ontem foram:

Ganhadores em tempo real – resultado da Loteria Federal 5528

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 054267 NOVA LOTERICA PEDERNEIRAS/SP R$ 500.000,00 2 º 017291 LOTERIA DA SORTE CAMPESTRE/AL R$ 27.000,00 3 º 033665 MEGA SORTE GUARULHOS/SP R$ 24.000,00 4 º 045509 LOTTOVEL CASCAVEL/PR R$ 19.000,00 5 º 036040 LOTERICA ANITA GARIBALDI LAGUNA/SC R$ 18.329,00

Como receber o prêmio da Loteria Federal?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertou os números da Loteria Federal, há duas opções.