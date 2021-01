Resultado da Loteria Federal de ontem (27/01/21); veja as dezenas

De acordo com a CAIXA, um bilhete da capital paulista foram premiado no resultado da Loteria Federal de ontem (27), concurso 5533, e ganhou o prêmio principal de R$ 500 mil. Outros quatro bilhetes também foram premiados com outros prêmios menores.

O sorteio foi gravado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e será disponibilizado no canal do Youtube da Caixa (http://www.youtube.com/canalcaixa).

Resultado da loteria Federal de ontem

Os bilhetes que saíram no resultado da loteria Federal de ontem foram:

Destino Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1 º 009077 DISTRIBUIDORA DA SORTE SAO PAULO/SP R$ 500.000,00 2 º 031886 LOTERIAS BAIANEIRA CHORROCHO/BA R$ 27.000,00 3 º 025334 SOROCABA SHOPPING LOTERIAS SOROCABA/SP R$ 24.000,00 4 º 076074 PONTO DA SORTE LOTERIAS LAGES/SC R$ 19.000,00 5 º 075074 ARLEMCAR CASA LOTERICA SOCORRO/SP R$ 18.329,00

Próximo sorteio da Loteria Federal

O próximo sorteio da Loteria Federal concurso 5534, será no sábado (30), e terá o prêmio principal de R$ 500 mil. O sorteios está previsto para às 19h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Probabilidade

Comparando as demais modalidades lotéricas, a Federal é uma das mais fáceis de ganhar em alguma faixa de premiação. A probabilidade um bilhete acertar o resultado da Loteria Federal é, assim, de uma em 100 mil.

Já nas premiações derivadas, a chance de ganhar é, então, de uma 4,78, segundo informações da Loterias Caixa. Se o sorteio for da Milionária Federal ou Especial de Natal, a chance de acertar o resultado é, assim, de uma em 90 mil.