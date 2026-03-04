Resultado da Loteria Federal hoje 6046 de quarta (04/03/26)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 4 de março, o sorteio da Loteria Federal 6046, com prêmio principal de R$ 500 mil. O resultado será divulgado às 20h (horário de Brasília) – acompanhe aqui em tempo real o sorteio que é realizado em São Paulo.
Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:
22925 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
94676 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
30546 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
78317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
00635 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
Como saber se o bilhete da federal 6045 foi premiado?
O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.
Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:
- Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;
- A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
- A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.
Resultados dos últimos sorteios da Federal
6045
73198 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão
20151 – 2º Prêmio de R$ 40 mil
31839 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
66287 – 4º Prêmio de R$ 20 mil
55206 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil
6044
1º 026501 LOTCA PONTO QUENTE SAO PAULO/SP R$ 500.000,00
2º 075700 BRILHA SORTE LOTERIA BARUERI/SP R$ 35.000,00
3º 062804 LOTERICA ZEBRA DE OURO ITAPEVA/SP R$ 30.000,00
4º 048760 LOTERICA PANELAO BAURU/SP R$ 25.000,00
5º 080920 LOTERICA AVENIDA VOTUPORANGA/SP R$ 20.363,00
6042
94095 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
49658 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
52233 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
38353 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
25659 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6041
37337 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
41527 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
26222 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
59440 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
84328 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
6040
01627 – 1º Prêmio de R$ 500 mil
73789 – 2º Prêmio de R$ 35 mil
05297 – 3º Prêmio de R$ 30 mil
56903 – 4º Prêmio de R$ 25 mil
65116 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil
O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6046 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.
Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.