Resultado da Loteria Federal hoje 6046 de quarta (04/03/26)

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira, 4 de março, o sorteio da Loteria Federal 6046, com prêmio principal de R$ 500 mil. O resultado será divulgado às 20h (horário de Brasília) – acompanhe aqui em tempo real o sorteio que é realizado em São Paulo.

Confira os números do sorteio da loteria federal hoje:

22925 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

94676 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

30546 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

78317 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

00635 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

Como saber se o bilhete da federal 6045 foi premiado?

O apostador que tiver o bilhete com a mesma combinação de números de um dos cinco sorteios do resultado da loteria Federal ganha um dos prêmios principais da loteria.

Além disso, dá para ganhar acertando com a federal hoje:

Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais ou a unidade do primeiro prêmio;

A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;

A dezena final idêntica a umas das três anteriores ou posteriores a dezena do número sorteado para o 1º prêmio.

Resultados dos últimos sorteios da Federal

6045

73198 – 1º Prêmio de R$ 1,3 milhão

20151 – 2º Prêmio de R$ 40 mil

31839 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

66287 – 4º Prêmio de R$ 20 mil

55206 – 5º Prêmio de R$ 17,3 mil

6044

1º 026501 LOTCA PONTO QUENTE SAO PAULO/SP R$ 500.000,00

2º 075700 BRILHA SORTE LOTERIA BARUERI/SP R$ 35.000,00

3º 062804 LOTERICA ZEBRA DE OURO ITAPEVA/SP R$ 30.000,00

4º 048760 LOTERICA PANELAO BAURU/SP R$ 25.000,00

5º 080920 LOTERICA AVENIDA VOTUPORANGA/SP R$ 20.363,00

6042

94095 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

49658 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

52233 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

38353 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

25659 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6041

37337 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

41527 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

26222 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

59440 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

84328 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

6040

01627 – 1º Prêmio de R$ 500 mil

73789 – 2º Prêmio de R$ 35 mil

05297 – 3º Prêmio de R$ 30 mil

56903 – 4º Prêmio de R$ 25 mil

65116 – 5º Prêmio de R$ 20,3 mil

O prêmio em dinheiro do sorteio do resultado da loteria Federal 6046 pode ser resgatado nas agências da Caixa mediante apresentação do RG e CPF ou se o jogo tiver sido online, então será preciso apresentar o QR Code através do aplicativo da Caixa.

Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.