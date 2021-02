Resultado Loteria Federal 5541: bilhete de São Paulo leva R$ 27 mil

O bilhete de número 051863, de São Paulo capital, foi premiado na segunda faixa no resultado da Loteria Federal 5541. O prêmio foi de R$ 27 mil. O sorteio desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, não teve nenhum ganhador na faixa principal pois o bilhete com a sequência numérica sorteada não foi comercializado.

A extração das dezenas ocorreu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 19 horas. Confira a seguir todas as faixas de premiação e os números premiados.

Resultado da Loteria Federal 5541

1 º – 006475 – BILHETE NÃO COMERCIALIZADO – SAO PAULO/SP – R$ 500.000,00

2 º – 051863 – MOOCA LOTERIA ESPORTIVA LTDA ME – SAO PAULO/SP – R$ 27.000,00

3 º – 076641 – LOTERICA DUQUE DE CAXIAS – OURINHOS/SP – R$ 24.000,00

4 º – 034007 – LOTCA ANDREENSE LTDA – SANTO ANDRE/SP- R$ 19.000,00

5 º – 032456 – CENTRO LOTERICO – CATANDUVA/SP – R$ 18.329,00

Confira mais informações sobre o resultado da Loteria Federal de hoje por aqui.

Como receber o prêmio da Loteria Federal?

Caso você seja o apostador que acertou resultado da Loteria Federal 5541, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78 (valor líquido), basta ir até uma lotérica para receber o montante. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Próximo sorteio da Loteria Federal

No próximo sábado, dia 27 de fevereiro, será sorteado o próximo concurso da Loteria Federal. O jogo tem um prêmio de R$ 500 mil previsto na faixa principal. Leva a bolada o apostador que tiver o bilhete com as combinações premiadas. As apostas podem ser feitas até às 18 horas do dia do sorteio.

Os bilhetes da Loteria Federal são divididos em 10 frações e podem ser comprados inteiros ou em partes, saindo por R$ 4 cada. O valor do prêmio da varia dependendo da quantidade de frações compradas.