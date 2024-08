Loterias são a opção de 58% dos apostadores no país

As loterias ainda são a preferência nacional. O dado é do site de aposta esportiva KTO, em estudo que examinou os principais tipos de jogos e as motivações de apostas entre o público brasileiro. Os jogos lotéricos, liderados pela Mega-Sena, são a opção de 58% dos apostadores no país.

Em sequência, vêm as apostas esportivas (32%) e as raspadinhas (27%). Alguns jogos de aposta que estão em discussão no momento dividem fatia similar da preferência. O jogo do bicho tem 17%, liderando os jogos de cartas, como pôquer e blackjack (16%) e demais jogos de mesa de cassino, que se igualam aos slots, ou caça-níqueis (15%).

Motivação para apostar

Quando perguntados sobre a motivação para apostar, o principal fator destacado pelos jogadores foi ter renda disponível (48%). A emoção de jogar apareceu em segundo lugar, mencionado por 40% dos participantes da pesquisa.

Anúncios e promoções aparecem apenas em sétimo lugar entre todos os fatores, com 20% das respostas, atrás da indicação de amigos ou familiares (25%). A regulamentação dos jogos (24%) também apareceu acima da publicidade, mostrando que os jogadores se importam com a legalidade das apostas.

Uma conclusão curiosa do estudo foi a frequência de jogo relatada pelos apostadores. Aproximadamente 61% dos participantes informaram jogar o equivalente a uma vez por mês, enquanto apenas 8% afirmaram jogar diariamente.

Legalização dos jogos de aposta

Uma das grandes discussões do ano no Senado Federal é a legalização dos jogos de aposta. O projeto de lei que permite a liberação de cassinos, bingos e o jogo do bicho no país já passou por aprovação na Comissão de Constituição e Justiça da casa, abrindo caminho para a votação em plenário no segundo semestre deste ano.

A intenção do governo é ter a instalação de um resort com cassino em cada estado. De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, um empreendimento do tipo pode mobilizar mais de R$ 1 bilhão para sua implantação.