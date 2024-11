Os números serão sorteados a partir das 20 horas e o prêmio pode fazer um novo milionário no Brasil

Saiu: Resultado da Lotofácil 3238: ganhadores do dia 6 de novembro

Nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, teve o sorteio do resultado da Lotofácil 3238. Os números foram sorteados pelas Loterias Caixa em São Paulo, por volta das 20h, e o prêmio estava estimado em R$ 1,7 milhão.

01-04-05-09-10-11-13-14-16-17-18-20-21-22-24

Resultado da Lotofácil 3238

Chegou a hora de saber quais são as dezenas do grande prêmio do dia:

Teve ganhador hoje?

A aposta que acertar os quinze números vai levar R$ 1,7 milhão. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. O prêmio de hoje não acumula.

Se mais de uma aposta acertar o resultado da lotofácil, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa. Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 2,2 mil. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado Lotofácil 3190, para retirar a quantia.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

