2 apostas dividem prêmio de R$ 1,3 milhão da Lotofácil 2142 de hoje (26)

Duas apostas feitas na região Sul do Brasil acertaram as 15 dezenas da Lotofácil de hoje (26) e faturaram a bolada de R$ 653.504,61. As dezenas que saíram no resultado da Lotofácil concurso 2142 foram: 22 16 07 02 17 20 14 11 09 24 23 06 25 04 12.

As apostas ganhadoras são de Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS).

Resultado da Lotofácil 2142

Além das apostas que acertaram as 15 dezenas, veja também as demais faixas de premiação do sorteio.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 653.504,61;

14 acertos – 367 apostas ganhadoras, R$ 1.066,75;

13 acertos – 10553 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 109324 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 532242 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Leia mais informações sobre o resultado da Lotofácil 2142 por aqui.

Como receber o prêmio?