Lotofácil

Afinal, quando sai o resultado da Lotofácil 3780?

Prêmio é de R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Quando sai o resultado da Lotofácil 3780 DCI
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Hoje, 4 de setembro, não tem o tradicional sorteio da Lotofácil das Loterias Caixa. O resultado da Lotofácil 3780, concurso da Independência, será realizado no dia 15 de setembro, terça-feira, e o apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio de R$ 300 milhões.

Próximo sorteio da Lotofácil

De acordo com o calendário de sorteio das loterias, o próximo concurso será a Lotofácil da Independência, no dia 15 de setembro, às 11h.

O último concurso regular, nº 3779, foi realizado na quinta-feira, dia 3 de setembro, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-04-05-07-08-10-11-13-14-16-17-19-23-24-25.

Para jogar, basta marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui 25 disponíveis. O valor da aposta mínima (15 números) é de R$ 3,00.

Quantidade de NúmerosValor da Aposta
15 númerosR$ 3,00
16 númerosR$ 48,00
17 númerosR$ 408,00

Os ganhadores podem resgatar prêmios de qualquer valor em agências da Caixa. Valores menores (até o limite de R$ 2.259,20) também podem ser pagos diretamente nas casas lotéricas.

Todos os resultados da Lotofácil da Independência

Veja a lista completa com todos resultados Lotofacil Independência até hoje!

Concurso: 3480 — 06/09/2025 (Sábado)
03-05-06-08-09-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23

Concurso: 3190 — 09/09/2024 (Segunda-feira)
03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25

Concurso: 2900 — 09/09/2023 (Sábado)
01-03-04-05-06-07-10-11-14-18-19-20-23-24-25

Concurso: 2610 — 10/09/2022 (Sábado)
01-03-05-07-08-09-10-11-12-15-16-17-20-22-24

Concurso: 2320 — 11/09/2021 (Sábado)
01-02-03-05-06-09-12-13-15-17-21-22-23-24-25

Concurso: 2030 — 12/09/2020 (Sábado)
02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25

Concurso: 1861 — 06/09/2019 (Sexta-feira)
02-03-05-06-07-08-09-13-14-16-18-22-23-24-25

Concurso: 1708 — 08/09/2018 (Sábado)
01-02-03-04-06-07-08-09-10-12-13-14-17-18-22

Concurso: 1557 — 07/09/2017 (Quinta-feira)
02-03-04-05-06-09-12-16-17-18-20-21-22-24-25

Concurso: 1408 — 06/09/2016 (Terça-feira)
01-03-05-08-10-11-12-13-14-19-21-22-23-24-25

Concurso: 1255 — 08/09/2015 (Terça-feira)
01-02-04-06-07-09-10-13-14-16-18-20-21-23-25

Concurso: 1102 — 07/09/2014 (Domingo)
02-03-05-06-08-12-14-15-18-19-20-21-22-23-24

Concurso: 952 — 07/09/2013 (Sábado)
01-03-04-06-08-11-12-14-17-18-19-21-22-23-25

Concurso: 800 — 06/09/2012 (Quinta-feira)
03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-16-20-21-22-24

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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