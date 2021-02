Aposta de Duque de Caxias leva R$ 1,6 milhão na Lotofácil 2147

Um apostador sortudo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2147. A aposta premiada levou a bolada de R$ 1.603.464,29. O sorteio ocorreu na noite desta segunda-feira, dia 01 de fevereiro.

As dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje foram: 06 25 16 19 07 12 01 03 20 22 09 14 08 05 15.

Teve ganhador na Lotofácil de hoje?

Uma aposta acertou sozinha o resultado principal da Lotofácil 2147 de hoje. Além disso, a modalidade lotérica pagou prêmios nas demais faixas de premiação.

Com 14 acertos, 349 apostas levaram R$ 1.376,21. Já com 13 números, 11010 levaram R$ 25. Na faixa de 12 acertos, 125178 apostas ganhadoras levaram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, com 11 acertos, 657509 apostas levaram R$ 5.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.603.464,29;

14 acertos – 349 apostas ganhadoras, R$ 1.376,21;

13 acertos – 11010 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 125178 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 657509 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Leia mais informações sobre a Lotofácil 2147 por aqui.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2147?