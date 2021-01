Aposta de São Paulo leva sozinha R$ 3 milhões na Lotofácil 2144

A cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, ganhou mais um milionário nesta quinta-feira, dia 28 de janeiro. Isso porque, uma aposta feita na cidade acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2144 e faturou R$ 3.071.714,37.

Os números do resultado da Lotofácil de hoje foram: 20 11 01 02 05 08 06 09 13 12 14 19 17 25 15.

Resultado da Lotofácil concurso 2144

Além da aposta que levou o prêmio milionário, a Lotofácil ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas de premiação do sorteio.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 3.071.714,37;

14 acertos – 276 apostas ganhadoras, R$ 1.381,70;

13 acertos – 9710 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 129530 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 751511 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?