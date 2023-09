Até que horas da para apostar na Lotofácil da Independência hoje?

Sorteio do prêmio de R$ 200 milhões será realizado no sábado ao vivo

O sorteio da Lotofácil da Independência 2023 está se aproximando e o prêmio de R$ 200 milhões pode sair neste sábado, dia 9 de setembro. A partir das 20h (horário de Brasília) os apostadores poderão conferir se acertaram os 15 números do concurso 2900.

Se ninguém acertar todas as dezenas da 12ª edição do concurso especial, as Loterias Caixa repassam a bolada para a faixa seguinte e assim por diante. De acordo com a Caixa, aplicado na Poupança, o prêmio pode render cerca de R$ 1.220.000,00 no primeiro mês.

Confira como apostar na Lotofácil da Independência pela internet

Até quando pode apostar na Lotofácil da Independência 2023?

Os apostadores poderão registrar seus jogos até às 17h de sábado, 9 de setembro, em casas lotéricas, aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Ou seja, até três horas antes do sorteio das dezenas, será possível fazer as apostas da Lotofácil da Independência 2023.

Nos canais eletrônicos os jogadores conseguem comprar um combo com 12 apostas da Lotofácil da Independência 2023 por R$ 30. Porém, os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, mas é possível visualizar antes de efetuar o pagamento.

O valor de compra mínimo nos canais eletrônicos é de R$ 30 e o única forma de pagamento aceita é o cartão de crédito.

Uma aposta simples de 15 números sai por R$ 3, mas esse valor pode chegar a R$ 46,5 mil se o jogador quiser concorrer ao prêmio com 20 dezenas na aposta. As dezenas da Lotofácil da Independência 2023 podem ser escolhidas manualmente ou pelo sistema selecionando a opção Surpresinha.

Bolão

Os bolões podem ser feitos apenas em lotéricas com preço mínimo de R$ 12 e a cota mínima de R$ 4. Além disso os apostadores também conseguem comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, pode ter um a cobrança da Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual o valor do prêmio da Lotofácil da Independência?

A Caixa Federal estima que o prêmio da Lotofácil da Independência 2023 pode chegar a R$ 200 milhões, a cifra mais alta na história. Tradicionalmente, a premiação do concurso é uma das maiores do Brasil, e isso acontece porque os valores acumulados durante o ano são sorteados em setembro.

Últimos prêmios da Lotofácil da Independência

A Caixa já sorteou milhares de reais em prêmios desde a criação do concurso de setembro. Veja quais foram os valores das 12 premiações:

Lotofácil da Independência 2022 - R$ 180 milhões | 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24.

Lotofácil da Independência 2021 - R$ 159 milhões | 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25.

Lotofácil da Independência 2020 - R$ 124 milhões | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25.

Lotofácil da Independência 2019 - R$ 99 milhões | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25.

Lotofácil da Independência 2018 - R$ 91 milhões | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22.

Lotofácil da Independência 2017 - R$ 88 milhões | 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25.

Lotofácil da Independência2016 - R$ 82 milhões | 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 25.

Lotofácil da Independência2015 - R$ 89 milhões | 01, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25.

Lotofácil da Independência 2014 - R$ 80 milhões | 02, 03, 05, 06, 08, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Lotofácil da Independência 2013 - R$ 73 milhões | 01, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25.

Lotofácil da Independência 2012 - R$ 43 milhões | 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 24.