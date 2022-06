Com quantos números ganha na lotofacil? Veja quantas dezenas é preciso acertar Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com a Caixa, sorteio está entre os mais fáceis de ganhar

Com quantos números ganha na lotofácil? Descubra como apostar

Quem gosta de tentar a sorte e realizar apostas nas loterias Caixa já deve ter ouvido falar na Lotofácil. Considerada um dos concursos que dão mais probabilidade de vencimento ao apostador, ela raramente acumula o prêmio. Para quem pretende jogar, é essencial saber alguns detalhes do jogo como com quantos números ganha na lotofácil ou o valor da aposta, por exemplo. Confira dicas e saiba como se preparar antes de jogar.

Com quantos números ganha na lotofácil?

De acordo com a Caixa, a premiação da lotofácil está dividida em cinco grupos. O prêmio principal e de maior valor é pago para quem acerta os 15 números da aposta. Já o segundo maior prêmio fica com quem acerta 14 entre os 15 números sorteados durante o concurso. Além disso, também é possível ganhar acertando entre 11 e 12 números. No entanto, nesses casos, o valor recebido como premiação é fixo, R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 e R$ 5 para quem acerta 11 números.

Quem ganha na lotofácil pode receber o prêmio de duas formas, em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal ou em uma agência do banco. Porém, quem ganha mais do que R$ 1.903,98 precisa comparecer em uma agência. Nesses casos, é preciso levar um documento com foto que comprove a identidade, o CPF e o recibo da aposta que foi premiado.

Apesar de ser um dos concursos mais fáceis e por isso com a maior probabilidade de ter vencedores, a lotofácil acumula quando não existe nenhum ganhador entre as cinco faixas de premiação. Nesses casos, o valor sorteado é acumulado para o prêmio principal, de 15 números, do sorteio seguinte

Como jogar na lotofácil?

Para quem já descobriu com quantos números ganha na lotofácil e deseja arriscar, é preciso saber como participar do sorteio. Para entrar na disputa, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números que estão disponíveis em um volante que possui até 25 opções. Os sorteios quase diariamente, sempre às 20h. O único dia que o concurso não é realizado é ao domingo.

Quem deseja jogar deve comparecer até uma lotérica ou realizar a aposta online por meio do site (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou app das Lotéricas Caixa, disponível em todas as plataformas. Para quem optar pelo internet, é preciso criar um login e senha no site que deverá ser utilizado em apostas futuras. Além disso, a Caixa ressalta que é preciso ter mais de 18 anos para participar do concurso.

Pelo modo virtual, o apostador pode deixar que o sistema escolha em quais números ele vai apostar utilizando a modalidade supresinha. Ou então, para quem gosta de jogar sempre nos mesmos números, é possível utilizar o modo teimosinha, que realiza a mesma aposta em até 24 concursos seguidos.

Quanto custa uma aposta na lotofácil?

Para quem não tem muito para desembolsar mas mesmo assim quer participar do sorteio, é possível realizar uma aposta mínima de R$ 2,50 nas lotéricas Caixa. Com esse valor, o apostador pode marcar até 15 números e entrar na disputa. Já para quem deseja arriscar com 16 números, o valor da aposta sobe para R$ 40,00.

Se for apostar em 17 números, o jogador terá que desembolsar R$ 340. Quem escolher 18 precisará pagar R$ 2.040. Quem quiser aumentar suas chances também pode escolher 19 ou 20 números. Nesse caso, os custos das apostas serão de R$ 9.690 e R$ 38.760​, respectivamente.

