Números da Lotofácil mais sorteados até 2022

Quem costuma fazer apostas nas loterias da Caixa Econômica Federal sempre está atento aos números que mais aparecem em cada concurso. Com 25 opções de dezenas, a Lotofácil premia apostadores todos os dias de segunda a sábado, com sorteios realizados sempre às 20h. Para ajudar na sua escolha, o DCI separou abaixo os números da Lotofácil mais sorteados na história – até abril de 2022.

Neste período, algumas dezenas se destacam como as mais premiadas. Outras, no entanto, não possuem a mesma sorte, aparecendo com menos frequência.

Quais os números da Lotofácil mais sorteados

Ao longo dos mais de 2500 certames, os cinco números da Lotofácil mais sorteados foram 20, 10, 11, 13 e 25. O levantamento, feito pelo site “Só Matemática”, traz a lista completa com a quantidade exata de aparições de cada numeral.

Confira abaixo o ranking com o número de vezes que cada dezena foi sorteada na história da Lotofácil:

20 – saiu em 1.559 sorteios

10 – saiu em 1.557 sorteios

11 – saiu em 1.550 sorteios

13 – saiu em 1.541 sorteios

25 – saiu em 1.537 sorteios

14 – saiu em 1.529 sorteios

24 – saiu em 1.527 sorteios

05 – saiu em 1.516 sorteios

03 – saiu em 1.515 sorteios

04 – saiu em 1.507 sorteios

19 – saiu em 1.505 sorteios

22 – saiu em 1.500 sorteios

01 – saiu em 1.495 sorteios

09 – saiu em 1.495 sorteios

18 – saiu em 1.494 sorteios

17 – saiu em 1.493 sorteios

12 – saiu em 1.492 sorteios

02 – saiu em 1.489 sorteios

23 – saiu em 1.484 sorteios

15 – saiu em 1.481 sorteios

21 – saiu em 1.480 sorteios

06 – saiu em 1.463 sorteios

07 – saiu em 1.461 sorteios

08 – saiu em 1.438 sorteios

16 – saiu em 1.437 sorteios

Quais os números da Lotofácil menos sorteados

Se por um lado existem os números da Lotofácil mais sorteados, por outro lado também tem aqueles que menos aparecem nos sorteios. As cinco dezenas que menos premiaram apostadores ao longo do concurso da Lotofácil são: 21, 06, 07, 08 e 16.

Outro dado interessante sobre o certame são os números mais atrasados de cada sorteio. Mas como funciona essa medida?

São considerados como atrasados os números da Lotofácil que estão, no momento, há mais tempo sem serem sorteados. Esse é um dado importante para aqueles jogadores mais supersticiosos. Isso porque ele indica quais são as dezenas mais frias, ou seja, aquelas que não estão surgindo nos concursos mais recentes.

Os números mais atrasados são:

16 – não aparece há quatro concursos

17 – não aparece há três concursos

14 – não aparece há três concursos

08 – não aparece há dois concursos

As demais dezenas foram sorteadas mais recentemente. Seja no último certamente ou, ao menos, no penúltimo.

Vale lembrar que esse levantamento foi feito com base nos sorteios computados até o dia 23 de abril, quando o concurso 2.503 foi divulgado.

Como apostar na Lotofácil em 2022

Com quase vinte anos de existência, a Lotofácil já caiu no gosto dos brasileiros quando o assunto é sorteio das loterias. Um dos motivos que cativa mais apostadores é o preço. Ao custo de apenas R$ 2,50, (para cartelas preenchidas com 15 números) o concurso é um dos mais baratos da Caixa.

A marcação do volante é bem simples. Cada apostador deve escolher as 15 dezenas em um rol de 25 numerais. As opções vão de 01 até 25.

Há duas alternativas para seleção dos números: manualmente – quando o jogador define as dezenas que vão concorrer – ou automaticamente – quando o sistema da lotérica faz a escolha randômica de cada dezena. Esse modelo é conhecido como Surpresinha.

Quem joga na Lotofácil ainda tem a possibilidade de marcar 16 dezenas (por R$ 40), 17 dezenas (por R$ 340), 18 dezenas (R$ 2.040), 19 dezenas (R$ 9.690) ou até mesmo 20 dezenas (R$ 38.760). Essa é uma maneira de obter mais chances e chegar mais perto de conquistar o prêmio.

Outra alternativa muito usada nos concursos é a venda de bolões. Nesse formato, o jogador pode criar o seu modelo ou aderir aos propostos pelas lotéricas e, assim, comprar uma das cotas do bolão. Caso o bolão seja o premiado, o valor arrecadado é dividido entre os compradores das cotas.

Premiação da Lotofácil

A premiação da Lotofácil é contabilizada para várias camadas de acertadores, não apenas aqueles que acertam todos os 15 numerais.

Quem acerta 11 dezenas, recebe R$ 5 como prêmio. Já quem anota 12 acertos recebe R$ 10. Os jogadores que cravam 13 acertos ganham R$ 25.

O valor restante do prêmio total é então fracionado para os acertadores de 14 números (ganham 13% do montante) e 62% para os apostadores que somam 15 dezenas acertadas. Quando mais de um jogador consegue cravar os números do sorteio, o valor é dividido em partes iguais.

Como em todo sorteio tradicional das Loterias da Caixa, caso não exista um ganhador, o valor é acumulado para o concurso seguinte e assim sucessivamente até o próximo acertador ser consagrado.

A Lotofácil possui seis sorteios disputados por semana, todos os dias de segunda a sábado. O horário é sempre às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, localizado em São Paulo.

Através da nossa página de loterias você fica por dentro dos sorteios diários da Caixa Econômica Federal. A editoria possui informações e resultados sobre Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Tele Sena, Dupla Sena e Loteria Federal.