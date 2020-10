Concurso 2065 da Lotofácil sorteia R$1.200.000,00 neste sábado (24)

As apostas podem ser feitas até as 19h. Confira como concorrer ao prêmio!

Neste sábado (24) o concurso 2065 da Lotofácil está sorteando um prêmio de R$1.200.000,00. As apostas podem ser realizadas até uma hora antes do sorteio, às 19h. Confira como jogar na Lotofácil e concorrer ao prêmio!

Concurso 2065 da Lotofácil – como jogar

Para concorrer ao prêmio do concurso 2065, é preciso fazer a aposta até as 19h em qualquer lotérica do país ou pelo site das Lotéricas Online da Caixa.

Como fazer a aposta

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para fazer a aposta, é preciso escolher 15, 16, 17 ou 18 números, dentre os 25 que têm na cartela da Lotofácil. Porém, é preciso ressaltar que quantos mais números, mais caro fica o jogo, que com o básico (15 números) custa R$2,50. No entanto, quanto mais números você marcar, mais chance você tem.

O resultado vai sar às 20h do horário de Brasília. Acompanhe o DCI para saber o resultado do concurso 2065 da Lotofácil e boa sorte!

Você também vai gostar de ler: