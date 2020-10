Confira o resultado da Lotofácil concurso‌ ‌2051 desta quarta-feira (7/10)

A Loterias Caixa sorteia nessa quarta-feira (7) as quinze dezenas da Lotofácil. O prêmio em jogo para as eventuais apostas vencedoras é estimado em R$ 1,5 milhão. Acompanhe o resultado da Lotofácil concurso‌ ‌2051 a partir das 20h.

Probabilidade – resultado da Lotofácil concurso‌ ‌2051

As chances de ganhar na Lotofácil com uma aposta mínima, de 15 números é de 1 em 3.268.760. Se o apostador quiser aumentar as chances, é possível apostar 16 números, elevando as chances para 1 em 204.297.

Para apostas de 17 números, a probabilidade de ganhar na Lotofácil vai para 1 em 24.035. Por fim, ao fazer a aposta máxima de 18 números, as chances de você levar o prêmio principal para casa são de 1 em 4.005.

Veja os ganhadores em tempo real

