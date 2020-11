A sorte estava em São Paulo no último sábado (31). Uma aposta única de Limeira, no interior do estado, garantiu o prêmio de R$ 1.195.242,75 no concurso 2071 da Lotofácil. O resultado da Lotofácil foi divulgado no sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números da sorte que saíram no sorteio 2071 foram: 01-02-04-06-09-10-11-12-13-15-16-17-20-21-25.

O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2072, está marcado para a noite desta terça-feira (03). O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão. As apostas podem ser feitas até às 19h em qualquer Lotérica ou pela internet, no site da Caixa.

Onde receber o prêmio da Lotofácil?

Os ganhadores podem ir até qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa para retirar os prêmios de até R$ 1.332,78. Caso o valor seja maior, a retirada só poderá ser feita em uma unidade da Caixa com o RG e o CPF, além do bilhete premiado.

A retirada do prêmio fica disponível por 90 dias corridos. Após este período, caso o valor não seja retirado, a Caixa repassa o dinheiro para ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Quais são as chances de ganhar o prêmio?

A probabilidade de ganhar na Lotofácil com um jogo simples, de 15 números, é de uma em 3,2 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. A chance de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

O valor da aposta simples é R$ 2,50. Quanto mais número acrescentar ao volante, maior fica o valor da aposta.