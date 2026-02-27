Resultado da Lotofácil concurso 3623 sai para SP e mais três cidades

Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, a Caixa sorteou os números do resultado da Lotofácil concurso 3623, no espaço da Sorte na Avenida Paulista. Quatro apostas feitas em diferentes cidades do país garantiram prêmio individual de R$ 408.580,41, todas na modalidade simples, com 15 números marcados e uma única cota.

Os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belo Horizonte (MG), Delfinópolis (MG) e São Paulo (SP). Em dois casos — Cachoeiro de Itapemirim e Delfinópolis — as apostas foram realizadas por meio de loterias em canais eletrônicos, com a razão social identificada como SILCE. Já na capital mineira, o jogo premiado saiu para a unidade Fonte dos Milhões, registrada como Fonte dos Milhões Ltda. Em São Paulo, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Vergueiro, de razão social Lotérica Vergueiro Ltda.

Todas as apostas foram feitas pelo canal físico, sem a opção de Teimosinha, e com 15 números apostados, o que caracteriza a aposta simples. Cada ganhador levou, individualmente, o valor de R$ 408.580,41.

Cidade Unidade Lotérica Razão Social Quantidade de números apostados Canal de vendas Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Físico Não Simples 1 R$ 408.580,41 BELO HORIZONTE/MG FONTE DOS MILHOES FONTE DOS MILHOES LTDA 15 Físico Não Simples 1 R$ 408.580,41 DELFINOPOLIS/MG LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Físico Não Simples 1 R$ 408.580,41 SAO PAULO/SP LOTERICA VERGUEIRO LOTERICA VERGUEIRO LTDA 15 Físico Não Simples 1 R$ 408.580,41

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3623

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3623 de hoje são: 02-04-06-07-09-10-11-12-13-14-16-19-20-22-24

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.