Resultado da Lotofácil concurso 3623 sai para SP e mais três cidades

Nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, a Caixa sorteou os números do resultado da Lotofácil concurso 3623, no espaço da Sorte na Avenida Paulista. Quatro apostas feitas em diferentes cidades do país garantiram prêmio individual de R$ 408.580,41, todas na modalidade simples, com 15 números marcados e uma única cota.
Os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Belo Horizonte (MG), Delfinópolis (MG) e São Paulo (SP). Em dois casos — Cachoeiro de Itapemirim e Delfinópolis — as apostas foram realizadas por meio de loterias em canais eletrônicos, com a razão social identificada como SILCE. Já na capital mineira, o jogo premiado saiu para a unidade Fonte dos Milhões, registrada como Fonte dos Milhões Ltda. Em São Paulo, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Vergueiro, de razão social Lotérica Vergueiro Ltda.
Todas as apostas foram feitas pelo canal físico, sem a opção de Teimosinha, e com 15 números apostados, o que caracteriza a aposta simples. Cada ganhador levou, individualmente, o valor de R$ 408.580,41.
|Cidade
|Unidade Lotérica
|Razão Social
|Quantidade de números apostados
|Canal de vendas
|Teimosinha
|Tipo de Aposta
|Cotas
|Prêmio
|CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|SILCE
|15
|Físico
|Não
|Simples
|1
|R$ 408.580,41
|BELO HORIZONTE/MG
|FONTE DOS MILHOES
|FONTE DOS MILHOES LTDA
|15
|Físico
|Não
|Simples
|1
|R$ 408.580,41
|DELFINOPOLIS/MG
|LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS
|SILCE
|15
|Físico
|Não
|Simples
|1
|R$ 408.580,41
|SAO PAULO/SP
|LOTERICA VERGUEIRO
|LOTERICA VERGUEIRO LTDA
|15
|Físico
|Não
|Simples
|1
|R$ 408.580,41
Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3623
A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3623 de hoje são: 02-04-06-07-09-10-11-12-13-14-16-19-20-22-24
O que é a Lotofácil?
A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.
Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.
Como apostar pela internet
Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.
As apostas podem ser feitas:
Em casas lotéricas credenciadas;
Pelo site Loterias Online Caixa;
Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);
Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).
Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.