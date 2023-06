Hoje tem sorteio da Lotofácil no feriado de Corpus Christi? Veja novo horário

Nesta quinta-feira, 8 de junho, não será realizado sorteio de nenhuma loteria da Caixa por causa do feriado que celebra o dia de Corpus Christi. Porém, dá para apostar no concurso de todas as modalidades acessando os canais eletrônicos, já que o calendário de sorteio das loterias volta com a programação na sexta.

Próximo sorteio da loteria

Como o cronograma volta ao normal, não haverá alteração das loterias sorteadas nesta quinta, que passam para sexta-feira. Veja qual o prêmio estimado no concurso de cada loteria:

Quina - extração 6170 tem o prêmio acumulado em R$ 3 milhões.

Lotofácil - o concurso 2833 tem o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Super Sete - o concurso 403 tem o prêmio estimado em R$ 9.700.000,00.

Lotomania - extração 2479 tem o prêmio estimado em R$ 2.600.000,00.

Timemania - o concurso 1947 tem o prêmio estimado em R$ 4.400.000,00

Dupla Sena - extração 2525 tem o prêmio estimado em R$ 3.400.000,00.

Os sorteios de todas as modalidades ocorrem no Espaço Loterias Caixa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como apostar online nas loterias?

Para as pessoas que desejam apostar online para participar dos sorteios, será necessário baixar o aplicativo Loterias Caixa. Outra opção, é acessar o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Diferente das casas lotéricas, os jogadores precisam fazer no mínimo R$ 30 em compra. Então, para atingir o valor, dá para fazer mais apostas, adicionar números em jogo ou concorrer também em mais modalidades.

Na opção de compra online de apostas para participar dos sorteios, a forma de pagamento aceita é somente o cartão de crédito. O máximo permitido para gasto é de R$ 945 por dia, mas é possível solicitar aumento do limite.

Veja o resultado dos últimos sorteios das loterias