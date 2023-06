O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi 2023 em São Paulo

Os paulistas celebram Corpus Christi nesta quinta-feira, 8 de junho, e como ocorre nessas datas, o funcionamento do comércio e serviço público pode ter alteração. Então, veja o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi em São Paulo.

O que abre e fecha no feriado de Corpus Christi 2023

Veja o funcionamento do comércio e outros serviços na capital paulista hoje:

Comércio

O comércio e as lojas de alimentação em São Paulo vão funcionar no feriado de Corpus Christi, mas em horário especial. As agências dos Correios não vão abrir.

Bancos - feriado de Corpus Christi em São Paulo

Nesta quinta não haverá expediente bancário, conforme decisão da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O atendimento presencial ao público será retomado na sexta-feira.

Atendimento de saúde - o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

O atendimento mantém inalterado nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), prontos-socorros e hospitais municipais, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas funcionam das 7h às 19h.

Hospital veterinário público

Nenhum dos hospitais veterinários públicos terão expediente neste dia 8. As unidades retomam o atendimento na sexta e ficarÃo abertos das 7h às 17h, com exceção da unidade Oeste que permanecerá fechada.

Transporte público - o que abre e fecha no feriado

CPTM

Nesta quinta de 8 de junho, a operação será como ocorre em um sábado, com exceção da Linha 12-Safira e do Serviço 710 – que torna possível viajar entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de transferência na Estação Brás – para obras de modernização e manutenção.

Metrô

A operação do Metrô contará com esquema especial por conta dos eventos da cidade no feriado e fim de semana. Haverá monitoramento para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. Na quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi, data em que será realizada a Marcha para Jesus, o trecho entre as estações da Sé e Carandiru (Linha 1-Azul) terá reforço de funcionários e de agentes de segurança para orientar o fluxo.

EMTU

Por causa do feriado, as linhas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) de São Paulo seguirão os horários de domingos.

SPTrans

Já os ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans) manterão a programação normal neste feriado, tanto a operação dos ônibus quanto os postos de venda e atendimento funcionarão como todos os sábados.

>> 10 homens mais ricos do mundo em 2023, segundo a Forbes

Poupatempo e correios - o que abre e fecha no feriado de Corpus Christi

Os postos do Poupatempo estarão fechados durante o feriado de Corpus Christi em todo o estado de São Paulo, mas os serviços digitais continuarão disponíveis no site. As agências dos Correios também não estarão abertas.

Durante o feriado de Corpus Christi, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual “P”, que atende no site e via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Rodízio de carros

O rodízio de carros em SP está suspenso na quinta e sexta-feira. A regra será retomada na segunda-feira, 12 de junho. Sendo assim, os veículos com placas final 7, 8 9 e 0 poderão circular sem restrição de horário nos dias 8 e 9 de junho.

Paulista aberta

Assim como acontece aos domingos, a Avenida Paulista ficará aberta para os pedestres das 10h às 16h. Outro programa para o paulistano é o Minhocão (Elevado Presidente João Goulart), que também estará aberto hoje, das 7h às 22h.

O que se comemora em Corpus Christi?

O dia de Corpus Christi não é feriado nacional, mas carrega grande importância para a Igreja Católica, sendo também celebrado em algumas igrejas anglicanas e luteranas. A festa religiosa foi instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes.

A data tem como objetivo comemorar o mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, ritual sagrado instituído por Jesus durante a realização da Última Ceia.

A história conta que o surgimento da data da Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo se deu quando a Igreja Católica viu a necessidade das pessoas sentirem a presença real de Cristo.

A celebração muda a cada ano, mas em 2023 será em 8 de junho. Entenda por que Corpus Christi não tem data fixa.