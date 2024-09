Horário do resultado da Lotofácil da Independência 2024, com prêmio de R$ 200 milhões

Horário do resultado da Lotofácil da Independência 2024, com prêmio de R$ 200 milhões

A Lotofácil da Independência 2024 pode pagar até R$ 200 milhões, um dos maiores prêmios pagos pela Caixa neste ano, mas o sorteio não será neste sábado. A extração está marcada para segunda-feira, dia 9 de setembro.

Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência?

Tradicionalmente sorteada aos sábados, em 2024 o resultado da Lotofácil da Independência vai sair em uma segunda-feira, dia 9, após o feriado. O que não muda é o horário: 20 horas (de Brasília).

A boa notícia é que as apostas continuam até às 18h (de Brasília) de segunda-feira, poucas horas antes do sorteio, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site especial de loterias do banco.

Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.

Como o prêmio da Lotofácil da Independência 2024 não acumula, o dinheiro também poderá ser dividido entre os apostadores que acertarem menos números.

Preço da aposta

O preço de um jogo da Lotofácil da Independência 2024 começa em R$ 3 para 15 números, mas pode chegar a R$ 46,5 mil para escolher 20 números.

15 números - R$ 3

16 números - R$ 48

17 números - R$ 408

18 números - R$ 2.448,00

19 números - R$ 11.628,00

20 números - R$ 46.512,00​