Lotéricas não abrem no feriado de 12 de outubro; veja calendário das loterias

Com o feriado do dia 12 de outubro, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, os bancos e lotéricas não abrem nesta quinta-feira. Então, para quem precisa usar o banco ou pretender fazer uma aposta nas lotéricas é preciso ficar atento ao calendário.

Funcionamento das lotéricas no feriado

As lotéricas não abrem nesta quinta-feira de feriado, 12 de outubro, mas os sorteios das loterias das Caixa retomam na sexta-feira, 13, com a extração da Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super sete. A Federal e a Mega-Sena retornam no sábado, 14.

Na sexta, as apostas poderão ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, e também no portal Loterias Online da CAIXA e app Loterias CAIXA.

As agências bancárias também voltam na sexta-feira (13). De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no sábado (14) e no domingo (15) as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos - sites e aplicativos - para a realização de transferências e pagamentos.

Veja qual o prêmio estimado para os sorteios de sexta-feira de cada loteria:

1) Quina - extração 6265 tem o prêmio acumulado em R$ 13,5 milhões.

2) Lotofácil - o concurso 2928 tem o prêmio estimado em R$ 5 milhões.

3) Super Sete - o concurso tem o prêmio estimado em R$ 9.700.000,00.

4) Lotomania - extração 2533 tem o prêmio estimado em R$ 4 milhões.

5) Timemania - o concurso 2001 tem o prêmio estimado em R$ 17 milhões.

6) Dupla Sena - extração 2580 tem o prêmio estimado em R$ 5.400.000,00.

O público também pode acompanhar pela televisão ou pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no YouTube).

